Neue Herausforderung: Vural verlässt den MSV

Engin Vural und der MSV Duisburg gehen "in gegenseitigem Einvernehmen" getrennte Wege. Der U-19-Trainer des Drittligisten, der in der laufenden Spielzeit interimsweise die Profis für vier Partien betreute, strebe eine neue Herausforderung in der U-19-Bundesliga an, wie der MSV am Mittwoch bekanntgab. Vurals neuer Verein werde ihn "in Kürze" vorstellen. "Ich möchte mich bedanken für diese drei­zehn­ein­halb

tollen Jahre", verabschiedete sich Vural. "Es war eine unglaublich schöne Zeit, in der ich als Trainer und Mensch wachsen durfte."