Neue Herausforderung statt Hafenstraße: Harenbrock verlässt RWE

Rot-Weiss Essen verliert eine echte Identifikationsfigur. Nach sieben Jahren im Verein möchte sich Cedric Harenbrock neuen Aufgaben zuwenden.

Rot-Weiss Essen steht im Sommer ein größerer Umbruch bevor. Nachdem sich unter anderem mit Isaiah Young und Marvin Obuz sowie Abwehrchef Felix Götze, den es nach Paderborn zieht, bereits drei arrivierte Kräfte verabschiedeten, verlässt nun auch Cedric Harenbrock die Hafenstraße. Der 26-Jährige war in der abgelaufenen Saison dienstältester Essener, zählte mit 37 Ligaeinsätzen zum absoluten Stammpersonal und steuerte acht Tore sowie fünf Assists zur rot-weissen Spielzeit bei.

Steegmann mit Verständnis für "schmerzhaften" Verlust

Entsprechend nachvollziehbar ist es, dass Marcus Steegmann die Entscheidung der Identifikationsfigur als "schmerzhaft" beschreibt. RWE verliere in Person des ehemaligen Leverkuseners, der 2017 von Bayer ins Ruhrgebiet wechselte, immerhin "einen unserer Aufstiegshelden", der mit dem Verein "durch viele Höhen, aber auch Tiefen" gegangen sei. "Kein Geheimnis" sei es daher, "dass wir Cedric gerne weiter in rot-weiss gesehen hätten", so der Sportdirektor der Essener, der jedoch auch Verständnis dafür äußerte, dass Harenbrock "nach dieser langen Zeit noch einmal etwas anderes sehen möchte".

Harenbrock selbst sprach ob der tiefen Verbundenheit mit Klub und Umfeld von einer Entscheidung, die ihm "wirklich sehr schwergefallen" sei. Schließlich habe er von seinem mehr als unglücklichen Beginn in Essen mit zwei schweren Knieverletzungen über sein vielumjubeltes Comeback nach zweieinhalb Jahren Leidenszeit und den Aufstieg in die Drittklassigkeit viel erlebt und dabei stets eins gespürt: "Der Verein und die Fans standen in all dieser Zeit immer an meiner Seite und haben mich unterstützt."

Ein Titel zum Abschied?

Nichtsdestotrotz habe sich bei Harenbrock "in den letzten Wochen das Gefühl entwickelt, dass nun der Zeitpunkt für eine Luftveränderung gekommen ist". Neue Herausforderungen wolle er annehmen, zuvor aber für einen gebührenden Ausstand für sich, Verein und Fans sorgen: "Ich werde euch nie vergessen und will mich am Samstag mit dem Pokalsieg von euch verabschieden."

Am Tag der Amateure steigt für Rot-Weiss Essen das Endspiel im Landespokal Niederrhein. Gegner ab 15.45 Uhr ist Rot-Weiß Oberhausen.