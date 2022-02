Neue Heimat: Streich startet mit fast allen Richtung Köln

Nach einer Woche mit Erholungspausen für einige Profis startete der SC Freiburg mit fast voller Kaderstärke in die erste Trainingswoche am neuen Europa-Park-Stadion.

Christian Streich und der SC Freiburg treten am kommenden Wochenende in Köln an. imago images/Eibner

Christian Streich hatte den Wechsel schon für die zurückliegende Woche, direkt nach dem 2:0 gegen Stuttgart angekündigt. Doch die finalen Umzugsschritte nahmen dann doch eine weitere Woche Zeit in Anspruch, in der die SC-Profis noch am altehrwürdigen, kultigen Dreisamstadion trainierten und dort am Donnerstag gegen Sandhausen (2:2) ihr vorerst letztes Testspiel absolvierten.

Jetzt aber ist die von Streich beschriebene, komplizierte Zwittersituation vorbei, das neue Europa-Park-Stadion auch im Trainingsalltag die neue Heimat. Am Montag fand auf einem der beiden mit hohen Sichtschutzzäunen umsäumten Trainingsplätze im Norden der Stadt die erste Trainingseinheit statt. Neben den von den Spieltagen seit Mitte Oktober 2021 bekannten Kabinen kommen jetzt auch der neue Mannschaftsraum und weitere Funktionsbereiche zum Einsatz - alles moderner und größer als am von vielen Freiburger Fans und Fußballromantikern im ganzen Land geliebten und geschätzten bisherigen Standort im Freiburger Osten.

Das neue Europa-Park-Stadion in Freiburg. imago images/Eibner

Trotz der notwendigen Expansion, sie wollen sich treu bleiben beim Sport-Club, das betonen die Verantwortlichen immer wieder. Sich mit Blick auf die neuen Möglichkeiten keinen Träumereien hingeben, sondern weiter hart und gut arbeiten. Ob das im Alltag gelingt, wenn die malerische Kulisse mit dem Flüsschen Dreisam und bewaldeten Schwarzwaldhängen in unmittelbarer Nähe zum Übungsrasen fehlt, wird sich zeigen.

Ein erstes Ergebnis lässt sich Samstagnachmittag gegen 17.20 Uhr von der Anzeigentafel im Kölner Stadion ablesen. Die Vorbereitung auf die Partie beim FC konnte Streich an der neuen Heimstätte fast mit dem kompletten Kader beginnen.

Nachdem beim Test gegen den SVS noch einige Spieler gefehlt hatten, absolvieren diese Woche nur die im Bundesligateam diese Saison noch nicht eingesetzten Jungprofis Nishan Burkart und Kimberly Ezekwem ein reduziertes Programm. Woo-Yeong Jeong, der am Dienstagnachmittag in der WM-Qualifikation beim Spiel in Syrien in Südkoreas Startelf stand, kann wohl erst gegen Ende der Woche wieder voll mitmischen.