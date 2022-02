Neue Heimat Bonn: Bunjaku wird Rheinlöwe

Von Köln rheinaufwärts nach Bonn: Albert Bunjaku spielt fortan für den viertklassigen BSC.

Der 38-jährige Torjäger mit langjähriger Erfahrung in den deutschen Profiligen (48x BL, 71x 2BL, 81x 3L) wechselt von Viktoria Köln zum Bonner SC in die Regionalliga West, somit eine Spielklasse tiefer. Die Viktoria verabschiedet den Routinier nach 97 Einsätzen und 42 Toren für den Klub. In der laufenden Saison kam der Schweizer mit kosovarischen Wurzeln in nur noch fünf Drittliga-Partien zum Einsatz, kein einziges Mal über die volle Spieldauer.

Bonn indes hofft im Abstiegskampf der Regionalliga West durch Bunjaku auf eine Verstärkung seiner Offensive, in der Serhat Semi Güler mit fünf Torerfolgen bester Schütze ist. "Ich kenne Albert aus meiner Zeit bei Viktoria bestens und bin sehr froh, dass wir unsere Offensive mit diesem Transfer noch einmal verstärken können", sagte Sportchef Daniel Zilken. "Albert ist mit seiner ganzen Erfahrung eine Bereicherung und wird uns im Abstiegskampf entscheidend weiterhelfen."

Meyer ersetzt Depta im Tor

Nicht nur Bunjaku stößt zu den Rheinlöwen, auch Ron Meyer schließt sich dem Klub an. Der 23-jährige Torhüter kommt vom Mittelrheinligisten FC Pesch und unterschrieb bis Sommer 2023. "Nachdem BSC-Torhüter Mark Depta uns sehr überraschend um seine vorzeitige Vertragsauflösung gebeten hat, stand Ron Meyer bereits auf unserem Wunschzettel. Wir bedanken uns beim FC Pesch für die unkomplizierte Umsetzung der Wechselmodalitäten", sagte Zillken. Depta wechselte am Montag zum VFC Plauen.