Neue Handball-Nationaltrainerin in Österreich

Die Nachfolge von Herbert Müller, der in den letzten knapp zwanzig Jahren bei 236 Länderspielen an der Seitenlinie der Handball-Frauen aus Österreich stand, ist geklärt: Die Niederländerin Monique Tijsterman übernimmt das ÖHB-Team.

"Mit Monique Tijsterman konnte der ÖHB eine der renommiertesten Trainerinnen und Wunschkandidatin für den Chefposten des Frauen Nationalteams gewinnen", so der Österreichische Handball Bund zur Klärung der Nachfolge von Herbert Müller, der über zwanzig Jahre die Entwicklung bei den Frauen in Österreich verantwortete.

» mehr zur Trennung von Herbert Müller und dem ÖHB

"Es gab für mich keine Zweifel nach dem ersten Kontakt", erklärte Monique Tijsterman. "Ich kenne den österreichischen Handball und viele der Spielerinnen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Spielerinnen, mit dem Verband und mit sämtlichen Trainerinnen und Trainern."

"Mein erstes Spiel mit dem Nationalteam ist gegen Norwegen. Da ist es schwierig über Ziele zu sprechen. Wir können ohne Druck aufspielen und haben Zeit, dass die Spielerinnen meine Philosophie kennenlernen", so die neue ÖHB-Trainerin. "Für unsere Heim-EURO haben wir ein klares Ziel und das lautet Hauptrunde. Bis dorthin gilt es für mich mir einen Überblick über die Spielerinnen und die Talente in Österreich zu verschaffen."

"Darüber hinaus werde ich sehr eng mit sämtlichen Nachwuchs-Trainerinnen und -Trainern zusammenarbeiten", fügt Monique Tijsterman an. "Unser Plan ist, ein einheitliches Game Book zu entwickeln für die kommenden Jahre, um so ein einheitliches System von früh auf zu implementieren und die Lücke zwischen Nachwuchs und A-Nationalteam zu schließen."

ÖHB überzeugt

ÖHB Präsident Markus Plazer erklärte: "Wir sind sehr stolz mit Monique Tijsterman nicht nur eine unserer Wunsch-Kandidatinnen engagiert zu haben, sondern eine der größten Persönlichkeiten im holländischen Handball. Sie hat den holländischen Verband an die Weltspitze geführt und zahlreiche heutige Weltklasse-Spielerinnen ausgebildet."

"Wir erhoffen uns von ihr einerseits einen Impuls für das Nationalteam aber auch für den Verband", so der ÖHB-Präsident weiter. "Ihre Erfahrung und ihr Wissen soll auch in die Ausbildung der Spielerinnen in unseren Akademien wie auch in den Vereinen einfließen. In Hinblick auf unsere Heim-EURO sind wir zuversichtlich mit Monique Tijsterman die richtige Person gefunden zu haben."

ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser zeigt sich überzeugt: "Monique Tijsterman hat in den gemeinsamen Gesprächen klar vermittelt, wie der Weg mit dem Österreichischen Frauen Nationalteam aussehen soll und wir waren uns sehr schnell einig, dass sie mit ihrer fachlichen und menschlichen Kompetenz die richtige Person für die Position der Teamchefin ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und blicken voller Zuversicht auf die kommenden Aufgaben."

Über Monique Tijstermann

Mit Monique Tijsterman ist nun erstmals eine Frau Cheftrainerin eines österreichischen A-Nationalteams. Der Name ist in der Handball-Szene dabei bestens bekannt: Knapp 30 Jahre war Tijsterman innerhalb des niederländischen Handballverbandes für die Talenteförderung zuständig, leitete die Handball-Akademie, aus der zahlreiche Weltstars hervorgingen und die Niederlande es bis an die Weltspitze im Frauen Handball schaffte.

Zudem arbeitete Tijsterman als Trainerin im Nachwuchs und stand kurze Zeit auch dem niederländischen Frauen Nationalteam als Cheftrainerin vor. Auf Vereinsebene betreute sie das Männer-Team der OCI Lions von 2014 bis 2016 und führte den Klub in der Saison 2015/2016 bis in die Gruppenphase des EHF-Pokals. Als erste Frau die ein Männer-Team im Europacup coachte, schrieb die 54-Jährige Geschichte.

Mit den diversen Nachwuchs-Auswahlen der Niederlande nahm sie insgesamt an elf Europa- und acht Weltmeisterschaften teil und holte zweimal Bronze und zweimal Silber. "Sowohl bei der IHF als auch der EHF tritt Monique Tijsterman als Lektorin auf, trägt im Rahmen der EHF Master Coach Ausbildung vor, wird zur Nachbetrachtung von Europameisterschaften herangezogen und ist Mitglied der EHF Methodik-Kommission", so der ÖHB.

