Neue Halle! Sachsen Zwickau zieht um

In der kommenden Saison wird der BSV Sachsen Zwickau nicht mehr in der Sporthalle Neuplanitz spielen. Der Klub zieht in eine größere Halle um, eine dauerhafte Lösung ist jedoch noch nicht in Sicht.

Der BSV Sachsen Zwickau wird ab 2024 in einer neue Halle spielen. picture alliance / Eibner-Pressefoto