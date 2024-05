Neue Grenzüberschreitungen einiger Lok-Fans: "Katastrophe und ganz großer Mist"

Am Sonntag gegen den FSV Zwickau sind einige Fans des 1. FC Lokomotive Leipzig mit dem Eindringen in den Innenraum sowie üblen verbalen Entgleisungen gegen FSV-Spieler Lloyd Kuffour negativ aufgefallen. Die Leipziger hätten gerne frühzeitiger auf die Vorfälle reagiert.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORDOST Startseite

Spieltag

Statistiken

Transfers

Das Saisonfinale des 1. FC Lok Leipzig gegen den FSV Zwickau sollte eigentlich eine entspannte Abschiedsvorstellung vieler verdienter Akteure und große Danksagung an die arg gebeutelte Fanseele nach einem Jahr voller Enttäuschungen werden. Unter anderem wurden die bislang feststehenden zehn Abgänge ehrenhaft entlassen, es sollte Freibier und Folklore geben. Doch wie schon im Hinspiel - damals verwüsteten mitgereiste Lok-Anhänger Toilettenanlagen und Drehkreuze im Zwickauer Stadion - wurde die sportlich bedeutungslose Partie von Vorgängen der unschönen Art überschattet.

Schon eine halbe Stunde vor dem Anpfiff stürmten etwa 50 Lok-Fans den Rasen, inmitten der Aufwärmprogramme beider Teams, standen dort der Polizei gegenüber. Grund war mutmaßlich eine von FSV-Anhängern entwendete Lok-Fahne . Die Leipziger Ultras stibitzten als fehlgeleitete Retourkutsche Trainingskleidung der verdutzten Zwickauer Kicker. Letztlich wurde das Diebesgut beidseitig wieder ausgehändigt. Doch bei eher harmlosen Katz-und-Maus-Spielen sollte es nicht bleiben. Offenbar musste Zwickaus Lloyd Kuffour antisemitische und rassistische Sprüche aus dem Bereich des Dammsitzes neben dem Spielertunnel über sich ergehen lassen. "Man hat sich hier gefühlt, als wäre man wieder im Jahr 1985 angekommen", wird André Beuchold, Vorstandsmitglied bei den Westsachsen, zitiert.

Zwickau offenbar mit Beweis-Video

Die FSV-Verantwortlichen zeigten den Vorfall beim Nordostdeutschen Fußballverband an, sind angeblich im Besitz eines Videos, das den Vorgang belegen soll. Auf der Klub-Homepage veröffentlichten die Zwickauer eine Stellungnahme. In Auszügen heißt es, man wisse, "dass es im Fußball häufig ruppig zugeht - gern auch mal verbal. Emotionen, Provokationen und auch Beleidigungen, das brauchen wir nicht zu beschönigen, sind auf dem Platz wie auch auf den Rängen an der Tagesordnung und gehören für viele Fans ein Stück weit auch zur Folklore des Fußballs." Doch die Vorgänge im Bruno-Plache-Stadion seien deutlich zu weit gegangen: "Diese Folklore hat ihre Grenzen, wenn antisemitische und rassistische Beleidigungen [...] fallen, egal in welchem Stadion. Solche Worte, so hört man immer wieder, mögen früher für einige noch normal gewesen sein. Sie waren aber auch damals schon rassistisch und antisemitisch."

Wir haben uns normal verabschiedet, einen guten Sommer gewünscht. Erst gegen acht Uhr abends haben wir den ersten Anruf erhalten. Lok-Geschäftsführer Alexander Voigt zu den Sicherheitsberatungen am Sonntag

"Das ist eine Katastrophe und ganz großer Mist, denn nun wird wieder der ganze Verein in Kollektivhaftung genommen", erklärte Alexander Voigt, Geschäftsführer des 1. FC Lok, im Nachgang. In der Halbzeit habe man "wie bei Spielen dieser Kategorie üblich eine Sicherheitsberatung mit allen beteiligten Vertretern" abgehalten, der Vorgang kam dort allerdings noch nicht zur Sprache, völlig unverständlich. "Auch nach dem Spiel wurde niemand von uns angesprochen. Wir haben uns normal verabschiedet, einen guten Sommer gewünscht. Erst gegen acht Uhr abends haben wir den ersten Anruf erhalten."

Gemeinsame Kampagne torpediert

Voigt beschwört entschiedenes Vorgehen, hätte das Heft des Handelns aber gerne eher in die Hand genommen: "Wir arbeiten seit vielen Jahren gegen solche Personen an, erteilen Stadionverbote. Das hätten wir auch am Sonntag sofort machen können." Zur Unterstützung weiterer Aufklärung steht allen beteiligten Organen eine moderne Überwachungs- und Kamera-Anlage mit fünf hochauflösenden Objektiven im Bruno-Plache-Stadion zur Verfügung. Das System wurde im Zuge erteilter Auflagen aus vergangenen Derby-Krawallen installiert. "Wir arbeiten das gemeinsam mit der Polizei auf, werten das Videomaterial aus. Wir haben Anzeige erstattet", so Voigt. Es sei "sehr schade, dass wir nicht unmittelbar informiert wurden, So hätten wir an Ort und Stelle mit Hilfe der Polizei und unseres Kamera-Systems versuchen können, die Betreffenden auszumachen." Eine gemeinsame Kampagne mit den Lok-Ultras, der gut lesbare Spruch "Keen Bock auf Rassismus" auf der Bande vor der Fankurve, wurde von einigen Ewig-Gestrigen empfindlich torpediert.