Neue Gesichter und Gerüchte um Özil: Fenerbahce im Kurz-Check

Mit einem Ex-Münchner als Trainer will Fenerbahce 2021/22 auftrumpfen. Die Rolle von Mesut Özil ist dabei umstritten. Fragen und Antworten zu Eintracht Frankfurts Europa-League-Gegner.

Am Donnerstag zurück in Deutschland: Max Meyer, Mesut Özil und Vitor Pereira (v.li.).

Wenn Eintracht Frankfurt an diesem Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in die neue Europa-League-Saison startet, bekommt es der schwach gestartete Bundesligist mit einigen bekannten Gesichtern zu tun. Auftaktgegner Fenerbahce im Kurz-Check.

Was hat sich bei Fenerbahce in diesem Sommer getan?

Der hochverschuldete Tabellendritte der Vorsaison musste seinen Sparkurs weiter fortsetzen, schlug auf dem Transfermarkt erneut nicht so spektakulär zu wie in den letzten Jahren, verjüngte dafür seine Mannschaft weiter. Neben Zweitliga-Torschützenkönig Serdar Dursun (Darmstadt) kamen auf den letzten Drücker Ex-Nationalspieler Max Meyer (zuletzt 1. FC Köln) und U-21-Europameister Mergim Berisha (RB Salzburg) - und ein "neuer" Trainer: Der Portugiese Vitor Pereira (53), 2015/16 schon einmal Fenerbahce-Coach und von Januar bis Mai 2017 kurzzeitig für 1860 München zuständig, soll den Klub trotz aller finanziellen Zwänge zurück an die nationale Spitze führen. Der Druck ist hoch, das Ziel die Meisterschaft.

Wie war Fenerbahces Saisonstart?

Vielversprechend. Zum souveränen Weiterkommen in den Europa-League-Play-offs (1:0/5:2 gegen HJK Helsinki) kamen zehn Punkte aus den ersten vier SüperLig-Spielen. Spitzenreiter und Titelverteidiger Besiktas ist punktgleich. Präsident Ali Koc schwärmte zuletzt schon: "Im Vergleich zur letzten Saison merke ich die neue Energie und perfekte Chemie im Team. Hauptverantwortlich dafür ist unser neuer Coach Vitor Pereira."

Und wie läuft die Saison bislang für Mesut Özil?

Durchwachsen. Am ersten Spieltag schoss Özil sein Team zwar mit seinem ersten Tor seit seinem Wechsel im vorigen Winter zum 1:0-Sieg, zuletzt geriet er in den heimischen Medien aber schon wieder verstärkt in die Kritik. Unter anderem machte das Gerücht die Runde, die Klubführung würde den 32-Jährigen gerne immer in der Startelf sehen, Trainer Pereira lieber seltener auf ihn setzen. Dagegen spricht jedoch, dass Pereira Özil vor der Saison erst zum neuen Kapitän gemacht hat. Unbestritten ist: Die hohen Erwartungen konnte der Weltmeister von 2014 bislang nicht erfüllen.

Welche Rolle spielen Serdar Dursun, Max Meyer und Mergim Berisha?

Dursun fällt wegen eines Schlüsselbeinbruchs wohl noch bis Oktober aus - auch deswegen eiste Fenerbahce etwas überraschend Berisha für kolportierte fünf Millionen Euro und beträchtlich erhöhtem Nettogehalt aus Salzburg los. "Er ist ein kompletter Stürmer", findet Pereira. Bei seinem 59-Minuten-Debüt am Sonntag gegen Sivasspor (1:1) setzte der 23-Jährige allerdings noch keine großen Akzente, genau wie der eingewechselte Meyer. Mittelfristig soll er ein Tandem mit Özil im offensiven Mittelfeld bilden und seine stockende Karriere wieder in Gang bringen. Pereira ist sich sicher: "Bei Fenerbahce wird er aufblühen."

Das neue kicker-Sonderheft zur Champions und Europa League - jetzt hier bestellen!