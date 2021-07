Neue Geschäftsstelle: RB Leipzig "findet eine Lösung"

Der ursprüngliche Plan wurde es nicht, RB Leipzig hat aber eine passende Lösung für die neue Geschäftsstelle gefunden, wie der Verein am Donnerstag mitteilte.

Die neue RBL-Geschäftsstelle wird in Altlindenau in direkter Nähe der RBL-Fußball-Akademie gebaut werden - ein wichtiges Anliegen für den Klub, der "die Zukunft seiner Entwicklung damit weiterhin am Cottaweg gestaltet".

"Für uns war es immer wichtig, den Standort unseres administrativen Bereiches weiter in unmittelbarer Nähe zum Trainingszentrum und damit zum Sport zu haben, zumal wir am Standort Cottaweg mittel- und langfristig weiter in die sportliche Infrastruktur investieren wollen", erklärte Oliver Mintzlaff, Vorsitzender der Geschäftsführung, es sei eine Lösung, "mit der alle sehr zufrieden sind."

Zunächst wollte RB die Geschäftsstelle auf dem Stadionvorplatz errichten, doch da konnte der Verein nicht Eigentümer des Grundstücks werden - das war dem Bundesligisten "allerdings immer wichtig".

An dieser Stelle konnte sich RBL nicht mit der Stadt einigen, dafür setzt sich die Stadt Leipzig dafür ein, "um RB Leipzig perspektivisch auf dem Gelände des Festplatzes am Cottaweg den Bau weiterer Fußballplätze zu ermöglichen. Spätestens 2026 werden wir zudem die im Norden an unser Trainingsgelände grenzenden Sportflächen übernehmen, die dann von unseren Frauen- und Nachwuchsmannschaften genutzt werden können", so Mintzlaff.

