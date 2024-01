Neue Gerüchteflut um Mbappé

Neues Transferfenster, neue Gerüchte um Kylian Mbappé (25). Das französische Portal "Foot Mercato" berichtete nach dem 9:0-Pokalerfolg seines Vereins Paris St. Germain, dass sich der Stürmer in der vergangenen Woche mit Real Madrid auf ein Engagement geeinigt habe. Die britsche "Times" berichtete hingegen am Sonntag, dass Mbappé inzwischen auch einen Wechsel in die Premier League erwäge - und die spanische "Marca" schrieb, dass es von Real-Seite aktuell kein Angebot an den Angreifer gebe.