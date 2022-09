Neue Formate und Content-Creator für kicker eSport

Der Ausbau geht weiter: kicker eSport startet in den September mit einer neuen Content-Offensive. Für das Programm-Upgrade konnten renommierte Content-Creator gewonnen werden: Heute ab 19:30 gehts los.

Der Donnerstag-Abend gehört dem eSport - mit drei neuen Twitch-Formaten senden Content Creator und Experten der Szene immer um 19:30 Uhr auf dem kicker eSport-Kanal. Ein Neuzugang im Programm ist die Show "Frag Marius". "Was ist eine 80-Prozent-Tastatur? Wie werde ich eSport-Profi? Wo steht die Branche?" - der Moderator, Streamer und eSport-Experte Marius Lauer bespricht dort alle Fragen aus der Community, die ihn vorab erreichen, und verrät interessantes Know-how der Szene.

Pro-Bono: Alexander Rauch bekommt eigene Show

Mit Alexander 'Bono' Rauch konnte kicker eSport einen weiteren Content-Creator mit eigenem Format gewinnen. Bekannt ist dieser zusätzlich zu seiner Rolle als professioneller FIFA-Coach auch für seine Tutorials, die er nun mit der Show "FIFA Coaching Pro-Bono" auf die Streaming-Bühne bringt.

"Das Programm wird vorrangig eine Live-Trainingsstunde sein, in der wir die benötigten Grundskills in FIFA mit Blick auf FIFA 23 auffrischen", kündigt 'Bono' für den heutigen Stream um 19:30 an.

"Dabei werde ich auf allerlei Skillspiele in FIFA 22 zurückgreifen und jeder ist gerne eingeladen, dementsprechend selbst mitzumachen, Fragen zu stellen und mit mir sowie der Community zu interagieren. Es wird dabei um Defensive gehen, Torabschlüsse, Ballzirkulationen in Ballbesitzphasen und was auch immer noch so anfällt. Natürlich beantworte ich auch spontan Fragen im Chat."

Patrick Baur holt Pro Clubs auf die große Bühne

Mit dem "kicker eSport Pro Clubs Stream" läuft am Donnerstagabend in unregelmäßigen Abständen eine Twitch-Sendung über News sowie Tipps und Tricks zum 11vs11-Modus, der sich hervorragend für Fußball- und Sportvereine eignet, um als Team in der virtuellen Welt auf Torejagd zu gehen. Host ist hier der Pro Clubs-Experte Patrick Baur, der mit seinen Kollegen unter anderem die ProLeague Championship betreibt - eine Vereinsliga für virtuelle Fußballmannschaften - von der Kreisliga bis zum Profifußballteam.

Neuer Podcast am Start

Neuer Podcast /gg kicker eSport

Der "kicker eSport Talk" verabschiedet sich von den Podcast-Plattformen und wird nun zwei Mal pro Monat am Donnerstag über Twitch gestreamt. Dafür gibt es nun ein Nachfolge-Format: Mit "/gg" (good game) startete bereits ein neuer Podcast: Zwei Mal im Monat besprechen Christian Gürnth und Nicole Lange, die Produktmanagerin von kicker eSport, drei ausgewählte Themen. Von locker-leichtem Gaming-Plausch bis hin zur kritischen Expertenanalyse: sie erörtern - auch mal mit Gästen - das, was die eSport-Branche aktuell bewegt. Der neue Podcast erscheint immer dienstags und dauert etwa 30 Minuten.

gamescom Recap, RBLZ Verlängerungen und FIFA 23 Skripting Unser neuer Podcast ist online: /gg - der kicker eSport News Podcast. Er ersetzt den kicker eSport Talk, aber keine Panik, den Talk könnt ihr weiterhin auf Twitch und YouTube sehen. Links findet ihr in den Show Notes. Unser neuer Podcast startet allerdings ebenfalls mit einigen starken Themen, denn wir waren auf der gamescom! "Wie früher, nur besser." - das war das Motto der gamescom 2022, aber war es wirklich so? Außerdem sprechen Nicole und Chris darüber, was sich auf dem eSport-Transfermarkt getan hat: RB Leipzig verlängert mit Weltmeister-Team um Umut Gültekin und mit "Wunderkind" Anders Vejrgang. Gute Entscheidung oder wäre der Absprung besser gewesen? Und EA SPORTS stellt wieder einmal klar: "Wir skripten Spiele nicht". Trailer: /gg - kicker eSport News 30.08.2022 kicker eSport - FIFA23 - Unser erster Eindruck vom neuen Teil von EA Sports 18.08.2022 #eSport 19: Anstoss 2022 - Erste Eindrücke und Fragen 11.08.2022 #eSport 18: NBA 2K - Was wird aus der Basketball-Simulation? 07.07.2022 weitere Podcasts

Nicole Lange blickt auf einen spannenden Herbst, denn es erscheint unter anderem das langerwartete FIFA 23, das in den Talk- und How-To-Formaten ein häufiges Thema sein wird. "Zusätzlich zu den Shows zu FIFA, vergrößern wir mit den Twitch-Formaten und dem Podcast unser multimediales Angebot um redaktionelle, informative und hilfreiche Inhalte für Einsteiger und Branchenprofis gleichermaßen."

'Bono' legt vor

Heute 19:30 auf Twitch: Bonos erster Stream! kicker eSport

Die neuen Formate starten ab dem 8. September auf dem kicker eSport-Twitch-Kanal. Los geht es heute mit Alexander 'Bono' Rauch, der sich zum Einstieg mit den Grundlagen fürs FIFA-Training beschäftigt. Schaltet ein, ab 19:30 auf unserem Twitch-Kanal.