"Neue Energie" mit alten Tugenden in der Juve-Familie

Juventus macht sein Monaten wieder das, wofür Juventus bekannt ist. Und dieses "Typisch, Juve" soll auch beim Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Villarreal am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) nach dem 1:1 im Hinspiel zum Vorschein kommen.

Wer kann sich noch an den katastrophalen Saisonstart von Juventus erinnern, als die stolze Alte Dame tief unten in der Serie A umhergedümpelt war? Damals, nach einem der schwächsten Serie-A-Auftakt der Vereinsgeschichte, schienen die Bianconeri vor einer der schwierigsten Spielzeiten überhaupt zu stehen.

Und schwierig war es auch. Doch unter dem zurückgekehrten Trainer Massimiliano Allegri, der selbst nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo zu Manchester United immer wieder von notwendiger Zeit für den Weg zurück zum Erfolg gesprochen hatte und die Zeit auch bekam, entwickelte sich das Juve-Spiel zurück zum Wesentlichen. Zu Siegen. Und dazu braucht es vor allem innere Stärke und Gelassenheit.

Das 3:1 bei Sampdoria Genua an diesem Samstag war bereits das 14. Serie-A-Spiel in Folge ohne Niederlage (neun Siege, fünf Remis), womit sogar die Meisterschaft nicht mehr so unrealistisch erscheint wie eben noch zu Saisonbeginn.

"Jetzt habt ihr keine Ausreden mehr"

Woran das liegt? Dem ist Giorgio Chiellini auf die Spur gegangen. Im Gespräch mit der "Times" hat der zuletzt wegen einer Wadenverletzung länger ausfallende Kapitän der Turiner vor allem die Verpflichtung im Winter von Dusan Vlahovic als letzte notwendige Initialzündung definiert: "Das hat uns im Klub eine neue Energie gegeben." Nach der Verpflichtung des Serben haben die Klubbosse zum Team klipp und klar gesagt: "Wir wollen gewinnen - und jetzt habt ihr (die Spieler; Anm. d. Red.) keine Ausreden mehr."

Und genau das, diesen ausgebübten Druck der Eigentümer um die Fiat-Familie Agnelli rund um Vereinspräsident Andrea Agnelli gefällt Chiellin sehr - und er muss es wissen. Der 37-Jährige, der seit 2004 für die Alte Dame aufläuft, erkennt darin nämlich ein Muster: "Ich habe über die Jahre gelernt, was es bedeutet, für Juventus zu spielen. Das ist ein Klub, der alles für seine Spieler tut, damit sich diese nur auf den Fußball konzentrieren können. Und deswegen sind wir alle hier in einer glücklichen Lage, dass hier seit fast 100 Jahren eine Familie über uns wacht. Denn für sie (die seit 1923 in Juve investierende Agnelli-Familie; Anm. d. Red.) ist das hier nicht nur ein reines Investment."

Klar ist aber auch: Vom Turiner Team, das neben den Champions-League-Rängen eventuell sogar noch den Scudetto in Angriff nimmt und noch im Coppa-Italia-Halbfinale vertreten ist (glückliches 1:0 im Hinspiel in Florenz), wird an diesem Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) nichts anderes als das Weiterkommen im diesjährigen CL-Achtelfinale beim Heimspiel gegen Europa-League-Sieger Villarreal erwartet.

Chiellini selbst kann dabei wohl genauso wieder mitwirken wie der zuletzt ebenfalls wieder verletzt fehlende Paulo Dybala - und dem typischen, nach Katastrophenstart zurückerlangten Kredo nachgehen: "Bei Juventus willst du immer gewinnen."