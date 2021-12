Neue Drittliga-Ansetzungen: DFB terminiert Spieltage 26 bis 28

Die zeitgenauen Ansetzungen der Drittliga-Spieltage 26 bis 28 versprechen ein paar spannende Nachbarschaftsduelle. Aufgrund der Pandemie hat der DFB allerdings darauf verzichtet, weitere Spieltage bereits zu terminieren.

Rudelbildung mit Ansage: Zwischen Mannheim und Kaiserslautern geht es immer hoch her. imago images/Jan Huebner

"Aufgrund der aktuell noch unklaren weiteren Entwicklung im Rahmen der COVID-19-Pandemie und der damit zusammenhängenden Einschränkungen in Bezug auf die Zulassung von Stadionbesuchern durch die zuständigen Behörden werden zunächst nur drei Spieltage (26 bis 28) in der 3. Liga bis Ende Februar zeitgenau angesetzt", heißt es auf der Website des Verbandes. "Die weiteren Spieltage 29 bis 31 werden voraussichtlich Ende Januar zeitgenau terminiert."

Der 26. Spieltag in der 3. Liga geht vom 11. bis 14. Februar über die Bühne. Der Freitagabend startet mit dem Duell zwischen Halle und Zwickau. Am Samstag muss der Tabellenführer aus Magdeburg auf den Betzenberg nach Kaiserslautern. Verfolger Meppen empfängt 1860 München.

Heiße Duelle in Mannheim und Meppen

Emotional wird es am 27. Spieltag, wenn Waldhof Mannheim am Sonntagnachmittag den 1. FC Kaiserslautern zum Derby zu Gast hat. Ganz viel Tradition ist auch tags zuvor auf dem Platz, wenn Eintracht Braunschweig an der Bremer Brücke beim VfL Osnabrück vorspielt.

Das Karnevalswochenende wird am Freitagabend standesgemäß von Viktoria Köln eröffnet. Der "Sparringspartner" heißt dann TSV Havelse. Heiß wird es am Samstag, denn dann muss der VfL Osnabrück beim Rivalen SV Meppen ran.

Der 26. Spieltag im Überblick

Der 27. Spieltag im Überblick

Der 28. Spieltag im Überblick