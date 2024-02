Neue Dreierkette: Ilzer sieht Salzburgs Konkurrenz vor "Großauftrag"

Trotz langer Unterlegenheit nahm Sturm Graz am Freitagabend einen Punkt aus Salzburg mit. Vor allem die neuformierte Dreier-Abwehrkette des Serienmeisters stellte die Steirer vor große Probleme.

Nach dem 2:0-Erfolg über die Wiener Austria im Cup-Viertelfinale durfte sich der SK Sturm Graz auch zum Liga-Frühjahrsstart über ein Erfolgserlebnis freuen. Die Steirer trotzten Serienmeister Red Bull Salzburg trotz langer Unterlegenheit auswärts ein 1:1-Unentschieden ab und befinden sich mit zwei Punkten Rückstand somit weiterhin in Schlagdistanz zum Tabellenführer aus der Mozartstadt.

In den ersten 45 Minuten hatte Sturm keinerlei Zugriff auf das Spiel, kurz vor dem Pausenpfiff standen die Gäste bei einem Expected-Goals-Wert von 0,04. "Wir waren in der ersten Halbzeit in allen Belangen unterlegen", analysierte Cheftrainer Christian Ilzer in der Pressekonferenz nach der Partie. "Wir haben nicht so gespielt, wie man gegen Salzburg spielt (...). Von dem her haben wir richtig leiden müssen."

Daniliuc überzeugt auf ganzer Linie

Unter anderem führte Ilzer dies auf die Umstellung im Salzburger Defensivverbund zurück. Anstelle der bewährten Viererkette setzte Gerhard Struber auf eine Dreierkette (Oumar Solet - Flavius Daniliuc - Strahinja Pavlovic), die Sturm zunächst vor schier unlösbare Probleme stellte. "Jeder Spieler hat unglaubliche Geschwindigkeit, eine unglaubliche Dynamik. Das ist in der österreichischen Liga ein richtiger Großauftrag", lobte Ilzer Salzburg-Sportdirektor Bernhard Seonbuchner. "Ich denke, dass sich einige Mannschaften in der deutschen Bundesliga glücklich schätzen könnten, wenn sie diese Mauer hinten stehen hätten."

Insbesondere Neuzugang Daniliuc wusste bei seinem Pflichtspieldebüt für Salzburg auf ganzer Linie zu überzeugen. "Er ist jetzt auch nicht gerade der Schmalste und steht sehr gut da drinnen", lächelte Sturm-Mittelfeldmotor Alexander Prass. "Das macht es nicht einfacher. Nichtsdestotrotz haben wir in der zweiten Halbzeit gesehen, dass wir Nadelstiche setzen und uns mit einem schnellen, präzisen Fußball durchkombinieren können."

Trotz der Leistungssteigerung nach Wiederbeginn konnte sich Sturm zunächst keine zwingenden Torchancen erarbeiten. Etwas aus dem Nichts sorgte der 1,73-Meter-große Otar Kiteishvili (80.) per Kopf für den Ausgleich des amtierenden Cup-Siegers. "Wir waren fast das gesamte Spiel in Rückstand, daher war es schwierig - vor allem gegen Salzburg, weil sie so gefährliche Konter fahren können. Es ist schwierig, diese Gegenangriffe zu verhindern, wenn man in Rückstand ist", meinte der Georgier. "Aber irgendwie haben wir das Ergebnis gehalten und dann das Tor gemacht. Das war schön."

Ilzer über Dreifachbelastung: "Das ist mir egal"

Gänzlich zufrieden war Kiteishvili mit der Punkteteilung dennoch nicht. "Nach unserem Tor waren wir vielleicht etwas gefährlicher. Mit ein bisschen Glück hätten wir noch ein zweites machen können. Aber alles in allem ist das 1:1 gerecht." Ilzer zeigte sich mit dem zweiten Remis im zweiten Saisonduell - im September des Vorjahres hatten sich die beiden Teams mit einem 2:2-Unentschieden getrennt - indes "happy": "Wir fahren heute gerne mit diesem Punkt nachhause."

Am Donnerstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es für Sturm mit dem Conference-League-Zwischenrundenduell gegen Slovan Bratislava weiter. Als möglichen Nachteil im Meisterschaftsrennen wollte Ilzer die englischen Wochen nicht gelten lassen: "Das ist mir egal. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir international noch dabei sind. Ich freue mich auf die Duelle mit Slovan Bratislava."