Neue DHB-Spielordnung zum 01. Juli in Kraft getreten

Am 01. Juli 2020 trat die neue Spielordnung des Deutschen Handballbundes in Kraft - und damit gelten ab sofort die vom Bundesrat im Oktober 2019 beschlossenen Änderungen. Die entscheidendste Änderung für viele Vereine und Mannschaften: Der "Festspielparagraf" - §55 der Spielordnung - wurde geändert.

Was ist neu? Bisher durfte ein festgespielter Spieler wieder in einer klassentieferen Mannschaft mitspielen, wenn "zwei weitere aufeinanderfolgende Meisterschaftsspiele der höheren Mannschaft/en ohne ihn ausgetragen worden sind bzw. nach der letzten Teilnahme an einem Meisterschaftsspiel der höheren Mannschaft ein Zeitraum von vier Wochen verstrichen ist". Diese Frist wurde nun von vier auf sechs Wochen verlängert.

Das bedeutet: Ein Spieler, der sich durch die Teilnahme an zwei aufeinanderfolgenden Saisonspielen in der höheren Mannschaft festgespielt hat, darf erst wieder in der tieferen Mannschaft zum Einsatz kommen, wenn die höhere Mannschaft zwei aufeinanderfolgende Meisterschaftsspiele absolviert hat oder sechs Wochen nach dem letzten Einsatz in einem Meisterschaftsspiel der höheren Mannschaft vergangenen sind.

Der Tag, an dem der Spieler zuletzt in der höheren Mannschaft mitgewirkt hat, ist gemäß Spielordnung in die Sechs-Wochen-Frist einzurechnen. Der genaue Wortlaut des § 55 findet sich am Ende dieses Artikels. Auch die Vorgaben für das Zweit- bzw. Gastspielrecht wurden erneuert / erweitert / geändert. Alle Änderungen sind in der neuen DHB-Spielordnung rot eingefärbt (hier klicken).

Videos von #Handballrecht

Handball-Fachanwalt Helge Käding, der die Facebook-Seite Handballrecht betreibt, hat sich sowohl mit den Änderungen als auch, gemeinsam mit Jan Gerth, mit dem "Festspielparagrafen" beschäftigt.

>> https://youtu.be/knMzBjg0-LU

Im Wortlaut: Paragraph 55 (seit 01.07.2020)

§ 55 Einschränkung des Spielrechts in Meisterschaftsspielen



(1) Für Vereine mit mehreren Mannschaften in derselben Altersklasse wird das Spielrecht der Spieler in Meisterschaftsspielen des Vereins in der Weise eingeschränkt, dass ein Spieler nach der Teilnahme an zwei aufeinanderfolgenden Spielen der höheren Mannschaft/en für die niedrigere Mannschaft erst wieder teilnahmeberechtigt wird, wenn zwei weitere aufeinanderfolgende Meisterschaftsspiele der höheren Mannschaft/en ohne ihn ausgetragen worden sind bzw. nach der letzten Teilnahme an einem Meisterschaftsspiel der höheren Mannschaft ein Zeitraum von sechs Wochen verstrichen ist. Der Tag, an dem der Spieler zuletzt in der höheren Mannschaft mitgewirkt hat, ist in die Sechs-Wochen-Fristeinzurechnen.

(2) Das Spielrecht von Spielern wird bis zum Ende des Spieljahres, in dem sie ihr 23.Lebensjahr vollenden, in Mannschaften der Bundesligen (Erwachsenenbereich) und Dritten Ligen nicht eingeschränkt, wenn Ihr Einsatz ausschließlich in diesen Ligen erfolgt.

(3) Das Spielrecht der Spieler wird bis zum Ende des Spieljahres, in dem sie ihr 21. Lebensjahr vollenden, in Erwachsenenmannschaften grundsätzlich nicht eingeschränkt*. Die Landesverbände können jedoch für den von ihnen geleiteten Spielbetrieb unterhalb der vierten Liga einschränkende Regelungen beschließen.

(4) Durch den Einsatz in der Deutschen Jugendbundesliga der wA-Jugend findet die Einschränkung des Spielrechts nach dieser Regelung keine Anwendung.

* Diese Vorschrift hebt nicht § 19 Abs. 2 und die §§ 69 und 70 SpO auf, nach denen die Einsetzbarkeit des Spielers im Zweitverein auf die fünf höchsten bzw. drei höchsten Spielklassen beschränkt ist.