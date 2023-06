Neue deutsche Welle: Deutsche Golfer so erfolgreich wie nie

Der Deutsche Golf-Verband verzeichnet in der jüngeren Vergangenheit einen noch nicht gekannten Aufschwung. Wo früher einzelne Spieler wie Martin Kaymer oder Bernhard Langer triumphierten, sind die Erfolge nun breiter verteilt.

Startzeiten kann man setzen, man muss sie nicht auslosen. Erst in den beiden Schlussrunden von Golfturnieren entscheiden die Platzierungen über die Reihenfolge. Die 34. BMW International Open beginnen am Donnerstag aus gutem Grund mit einer deutschen Gruppe: Max Kieffer, Yannik Paul und Nick Bachem starten im GC München-Eichenried um 8.10 Uhr von Abschlag 10 in das Event der DP World Tour (früher European Tour), bei dem auch noch Punkte für die Nominierung zum Ryder Cup vergeben werden.

Der gute Grund ist: Der Deutsche Golf-Verband (DGV) verzeichnet in der jüngeren Vergangenheit einen Erfolg in der Breite, wie es ihn noch nicht gegeben hat - im Amateur- wie im Profibereich. An der Schnittstelle soll das Golfteam Germany seit vielen Jahren der Hebel sein, um die Besten beim schwierigen Übergang aus dem Jugend- und Amateursport in den Profizirkus zu unterstützen. Das haute zuletzt hin. "Früher war ein Spitzenamateur an dem Tag völlig raus aus dem System, an dem er Profi wurde. Das ist dank durchgängiger Strukturen heute nicht mehr so. Die ganzheitliche Betreuung zahlt sich aus", sagt Kariem Baraka, der Vorsitzende der Berufsgolfervereinigung PGA of Germany.

Siem mit erstem Turniersieg seit acht Jahren

Beim Verband führt man den Aufschwung zudem auf sein umfassendes Projekt "Vision Gold" zurück. Dass Golf wieder zu einer olympischen Sportart wurde und der DGV ein Ligen-System installierte, war von Vorteil. Jetzt hat er eine Spitze, die nicht mehr nur ein einzelner Star wie Martin Kaymer oder der ewige Bernhard Langer verkörpert, sondern eine Spitze mit Breite. "15 Damen und 19 Herren starten derzeit auf den Top-Touren. Selten hat es so viel Spaß gemacht, Turniere zu verfolgen", sagt DGV-Präsident Claus M. Kobold.

2022 gab es so viele deutsche Siegerinnen und Sieger in den beiden höchsten Turnierserien wie nie zuvor. In der laufenden Saison der Männer sind bislang zwei Erfolge notiert: Nick Bachem feierte seinen Premierensieg Ende März in Johannesburg. Vier Wochen zuvor hatte Oldie Marcel Siem ein sensationelles Comeback bejubelt: Platz 1 in Indien bedeutete für den 42-Jährigen nach über acht Jahren Pause den insgesamt fünften Sieg in Europas 1. Liga. "Das ist grandios. Das ist jetzt die zweite Hälfte meiner Karriere. Jetzt geht's los", jubelte der Ratinger. Bei den Porsche European Open in Hamburg wurde Siem Zweiter.

Der 23-jährige Bachem (Neunkirchen-Seelscheid) zählt zu den deutschen Amateuren, die 2020 europäischer Mannschaftsmeister wurden. Den Sieg in Südafrika erreichte er bei seinem erst zwölften Tour-Start. So schnell schaffte das kein Deutscher vor ihm.

Kaymers Stern ging 2008 in München auf

Mit Yannik Paul liegt ein weiterer Deutscher im Race to Dubai, der europäischen Saison-Rangliste, unmittelbar vor Siem auf Platz 12. Das sind erfreuliche Zeichen vor den BMW International Open von Donnerstag bis Sonntag im Norden Münchens.

Als Martin Kaymer dort 2008 gewann, ging hierzulande der Stern des Mannes auf, der später Weltranglistenerster wurde, mit der PGA Championship und den US Open zwei der wichtigsten Titel in diesem Sport überhaupt erreichte und mit dem europäischen Team dreimal den Ryder Cup holte. Kaymer hat eine Familie gegründet und ringt nach langen Verletzungspausen wieder um den Anschluss im Turniergeschehen.

Tritt Paul in die Fußstapfen von Kaymer?

Erstmals seit 2016 ist nach dem heute 38-jährigen Kaymer mit dem Mannheimer Paul wieder ein Deutscher nah dran an einer automatischen Nominierung für den gewaltigen Kontinentalvergleich mit den USA, der Ende September bei Rom ausgetragen wird. Mit seinem 3. Platz in Stockholm vor zwei Wochen landete der 29-jährige auf dem 3. Rang des Ryder-Cup-Rankings - direkt hinter den Weltstars und in Europa führenden Rory McIlroy (Nordirland) und Jon Rahm (Spanien).

Paul, als 95. der Weltrangliste derzeit bester deutscher Berufsgolfer, gewann im Oktober vergangenen Jahres auf Mallorca erstmals auf der großen Tour, trug damit wie der Düsseldorfer Maximilian Kieffer (Sieger im August in Tschechien) zum Boom-Jahr 2022 bei. In dieser Saison schaffte Paul bei zwölf Starts zehnmal den Cut, die Qualifikation für die beiden Schlussrunden. Den aktuell größten deutschen Hoffnungsträger zeichnet Beständigkeit aus, was drei Top-5-Platzierungen unterstreichen.

Ich habe immer davon geträumt, einmal beim Ryder Cup spielen zu können und mich mental darauf vorbereitet. Yannik Paul

"Ich habe immer davon geträumt, vielleicht einmal beim Ryder Cup spielen zu können und mich mental darauf vorbereitet. Es wäre fantastisch, dabei zu sein, aber wenn nicht, geht das Leben trotzdem weiter. Ich versuche, mir in dieser Woche so wenig Druck wie möglich zu machen", sagte Paul vor dem Start in Eichenried.

Cejka über deutsche Erfolge: "Macht mir Freude, das zu sehen"

"Dass ich zusammen mit Yannik und Nick in einem deutschen Flight spielen werde, ist eine tolle Sache. Das kann eine eigene Dynamik entwickeln. Wenn dann ein positiver Flow in der Luft ist, kann uns das sehr beflügeln", freut sich Kieffer.

Hatten auf einer gemeinsamen Proberunde im Münchner Norden viel Spaß: Thomas Müller (2.v.li.) und Gareth Bale (3.v.li.). BMW

Bachem gibt die Anerkennung gerne zurück: "Ich genieße jede einzelne Woche auf der DP World Tour. Durch meinen Sieg hat sich viel verändert, denn jetzt ist das Vertrauen da, dass ich Turniere gewinnen kann und dass ich auf der Tour angekommen bin. Der Flight mit Max und Yannik wird super, wir werden viel Spaß und eine entspannte Atmosphäre haben."

Routinier Alex Cejka, der in den USA lebt und hauptsächlich dort spielt, ordnet die neue deutsche Welle so ein: "Ich finde es großartig, dass diesmal so viele Deutsche dabei sind. Früher waren da Bernhard Langer, Martin Kaymer und vielleicht noch ich - und jetzt haben wir vier, fünf, sechs richtig starke Spieler und dahinter noch eine ganze Menge weitere. Es macht mir Freude, das zu sehen - auch wenn die alle 40 Meter weiter schlagen als ich."

Cejka (GER) startet mit dem chinesischen Titelverteidiger Haotong Li und dem Polen Adrian Meronk um 8:10 Uhr an Abschlag 1. Bereits um 8 Uhr sind, ebenfalls von Tee 1, Europas Ryder-Cup-Kapitän Luke Donald (England), Siem und der zweimalige BMW-International-Open-Champion (2011, 2015) Pablo Larrazábal (Spanien) an der Reihe.