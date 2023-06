Neue Datenbank "SafeR": Radsport will ab 2025 sicherer werden

Nach dem tragischen Tod von Gino Mäder ist die Sicherheitsdebatte im Radsport wieder aufgeflammt. Verantwortliche wollen mit einer Datenbank für mehr Sicherheit sorgen.

Mit der Tour de France steht das größte Rad-Event des Jahres unmittelbar bevor. Nicht nur vor dem Start der großen Schleife am Samstag in Bilbao spielt das Thema "Sicherheit im Radsport" eine große Rolle - nicht zuletzt wegen des tragischen Todes von Gino Mäder bei der Tour de Suisse. Zuletzt hatten sich die ehemaligen Radprofis Jens Voigt ("Da gehört ein paar Leuten der Arsch versohlt") und Tony Martin ("Es hat sich leider überhaupt nichts getan") kritisch zur Debatte geäußert.

Das Projekt "SafeR" mit einem Ex-Fahrer als Leiter

Mit einer neuen Datenbank will der Radsport nun sicherer werden. Der Weltverband UCI, die Tour-Organisation ASO sowie die Teams und die Fahrergewerkschaft stellten am Freitag in Bilbao das Projekt "SafeR" vor. In der Datenbank werden gefährliche Situationen in Rennen wie Stürze erfasst, sie wird von allen Beteiligten gefüllt und soll ab Anfang 2025 voll funktionsfähig sein. Mit den gewonnenen Erkenntnissen sollen Stürze und andere gefährliche Vorfälle verhindert werden. Unklar ist allerdings noch die Finanzierung des Programms.

"Unsere Mission ist es, die Straßen sicherer zu machen", sagte UCI-Präsident David Lappartient. "Die Geschwindigkeit der Fahrer wird höher und höher, es wird deutlich gefährlicher." Bei allen Bemühungen, darin waren sich alle Beteiligten einig, wird es unmöglich sein, alle schweren Stürze zu verhindern. So wird der Tod des Schweizers Gino Mäder vor zwei Wochen als tragisch, aber wohl nicht vermeidbar eingestuft, da es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen Fahrfehler handelte.

Wir wollen niemanden mehr mit 26 Jahren sterben sehen. Tour-Direktor Christian Prudhomme

Durch die Datenbank wurden bisher laut Projektleiter und Ex-Profi Michael Rogers wertvolle Erkenntnisse gewonnen. So geschehen fast 60 Prozent aller Stürze auf den letzten 40 Kilometern eines Rennens. In diesem Jahr liegt man mit fast 200 Vorfällen bereits 24 Prozent über dem Niveau des Vorjahres zum selben Zeitpunkt. "Wir wollen niemanden mehr mit 26 Jahren sterben sehen", sagte Tour-Direktor Christian Prudhomme mit Blick auf Mäder.