Neue Corona-Fälle bei Real Madrid: Isco und Alaba positiv getestet

Real Madrid hat am Dienstagabend zwei weitere Corona-Fälle vermeldet: Neben David Alaba wurde auch Isco positiv auf COVID-19 getestet.

Real Madrid muss im letzten Spiel des Jahres am Mittwochabend bei Athletic Bilbao (21.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf David Alaba verzichten. Der österreichische Nationalspieler wurde wie Offensivmann Isco positiv auf das Coronavirus getestet und muss sich nun in Isolation begeben. Dies teilten die Königlichen am Dienstagabend mit.

Alaba war vor dieser Saison von Bayern München zu Real Madrid gewechselt und schlug beim spanischen Rekordmeister voll ein. In La Liga stehen für ihn 17 Einsätze zu Buche, in der Champions League kam er in allen sechs Gruppenspielen für die Madrilenen zum Einsatz.

Damit vergrößern sich die Personalsorgen von Real-Coach Carlo Ancelotti vor dem Auftritt im Estadio San Mames. Denn neben Alaba und Isco können auch die beiden Mittelfeldspieler Casemiro und Luka Modric nicht spielen. "Das ist eine Chance für andere Spieler wie Camavinga oder Valverde", sagte der Italiener. Nach einer Serie von sieben Ligasiegen in Folge mussten sich die Königlichen am letzten Wochenende mit einem torlosen Remis gegen den FC Cadiz begnügen. Dennoch führt Real die Tabelle von La Liga souverän mit 43 Punkten vor dem FC Sevilla (37 Zähler) an. Allerdings haben die Andalusier noch eine Partie in der Hinterhand, die heute Abend gegen den FC Barcelona stattfindet.

Quartett bereits in Isolation - Zweite Infektion bei Alaba

Real Madrid musste erst vor wenigen Tagen einen Corona-Ausbruch vermelden: Ende letzter Woche wurde das Spieler-Quartett Andriy Lunin, Marco Asensio, Gareth Bale und Rodrygo positiv gestestet. Für Alaba selbst ist es bereits die zweite Infektion binnen sechs Monaten: Bereits im August war der 29-Jährige positiv getestet worden.