Neue Corona-Ängste in Hoffenheim

In der vergangenen Saison hatte die Pandemie die Kraichgauer mehrfach schwer gebeutelt. Doch auch in der aktuellen Spielzeit gab es Fälle - zuletzt wieder vermehrt.

Der nächste Corona-Fall in Hoffenheim: Philipp Pentke. imago images/RHR-Foto

Gleich mehrere Infektionswellen hatten in der vergangenen Saison die TSG heimgesucht, teilweise hatte sich der gesamte Kader und Staff in Quarantäne begeben müssen. In der aktuellen Spielzeit kam Hoffenheim bislang vergleichsweise glimpflich davon. Dennoch waren auch die Kraichgauer immer mal wieder betroffen, zuletzt wieder vermehrt. Eine Tendenz, die Sorgen bereitet.

Gleich zu Beginn der Saison im Sommer hatte sich Diadie Samassekou mit COVID-19 angesteckt, auch Ihlas Bebou und Kevin Akpoguma waren bereits betroffen. Auch Andrej Kramaric hatte es erneut erwischt, der Torjäger hatte sich schon im Vorjahr infiziert. Auch Florian Grillitsch musste deshalb Anfang des Jahres pausieren.

Co-Trainer Krecidlo und Ersatztorwart Pentke infiziert

Zuletzt hatte es Kapitän Benjamin Hübner erwischt, der 32-Jährige ist mittlerweile wieder raus aus der Qurantäne, die Hoffnung von Trainer Sebastian Hoeneß auf eine schnelle Rückkehr womöglich sogar in den Spieltagskader gegen den FC Bayern München hatte sich allerdings nicht erfüllt.

Stattdessen musste die TSG die nächsten beiden COVID-19-Fälle bekanntgeben. Vor der Partie gegen die Bayern verkündete Hoffenheim, dass sich nun auch Co-Trainer David Krecidlo und auch Torhüter Nummer 3, Philipp Pentke infiziert und in häusliche Quarantäne begeben haben. Für die TSG bleibt zu hoffen, dass sich der Virus nicht noch weiter ausbreitet.