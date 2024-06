Neue Bestmarke: 23,89 Millionen sehen DFB-Sieg gegen Ungarn

Mit dem Erfolg ist auch das Interesse zurück. Beim zweiten Spiel des DFB-Teams gegen Ungarn wurde ein neuer Einschaltquoten-Rekord bei dieser EM aufgestellt.

Durchschnittlich 23,894 Millionen Menschen wurden beim übertragenden Sender ARD Zeuge des zweiten deutschen Siegs im zweiten Spiel dieser Europameisterschaft, damit erreichte die ARD am sechsten Turniertag einen neuen Spitzenwert. Der öffentlich-rechtliche Sender verbuchte laut AGF Videoforschung einen Marktanteil von 76,7 Prozent. Beachtliche Statistiken, zumal die Partie bereits am späten Nachmittag über die Bühne ging.

Den 2:0-Sieg sahen insgesamt deutlich mehr Fans, denn schließlich verfolgten ihn viele gemeinsam beim Public Viewing. Die Fanmeile in Hamburg war voll, auch am Brandenburger Tor in Berlin, in Leipzig oder im Spielort Stuttgart feierten tausende Anhänger gemeinsam. Zudem wurde die Partie auch von MagentaTV übertragen, hier werden allerdings keine Zahlen bekannt.

Schon beim EM-Auftakt gegen Schottland (5:1) am vergangenen Freitag hatten satte 22,49 Millionen Menschen eingeschaltet, der Marktanteil lag bei 69 Prozent.

Der Rekord ist noch ein Stück weit entfernt

Die Werte sind damit deutlich besser im Vergleich zur enttäuschenden WM in Katar und vergleichbar mit dem letzten EM-Turnier 2021. Auch damals hatte jedes der vier deutschen Partien eine Quote von mehr als 20 Millionen erreicht, beim Achtelfinal-Aus gegen England sahen 27,36 Millionen Menschen zu. Die Rekordmarke ist aber noch ein Stückchen entfernt. Bei Deutschlands Finalsieg bei der WM 2014 gegen Argentinien schalteten 34,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Auch die zweite ARD-Übertragung am Mittwochabend knackte die Zehn-Millionen-Grenze. 11,381 Millionen Menschen waren Zeuge des 1:1-Unentschiedens der schottischen Nationalmannschaft gegen die Schweiz, der Marktanteil lag diesmal bei 45,8 Prozent.

Das Spiel Kroatien gegen Albanien kam am Nachmittag bei RTL auf 3,42 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 33,0 Prozent.