Neue Aufgabe in Belgien: Kohfeldt übernimmt KAS Eupen

Der frühere Bundesligatrainer Florian Kohfeldt hat einen neuen Verein gefunden: Der 40-Jährige trainiert ab Sommer den belgischen Erstligisten KAS Eupen.

Am 15. Mai 2022 endete Florian Kohfeldts Engagement beim VfL Wolfsburg. Am Tag zuvor hatte er mit den Niedersachsen am letzten Spieltag der Saison den Bayern ein 2:2 abgetrotzt. Es war sein letztes von bisher 170 Pflichtspielen auf seinen Stationen in Wolfsburg und Werder Bremen.

Für seinen Stammverein von der Weser, für den er ab 2006 Nachwuchsmannschaften trainiert hatte, saß er am 3. November 2017 erstmals in der Bundesliga auf der Bank (1:2 in Frankfurt).

Kohfeldts neue Aufgabe findet vorerst nicht in einer deutschen Liga statt, vielmehr wird er ab Sommer bei KAS Eupen einsteigen. Bei den Belgiern unterschreibt er einen unbefristeten Vertrag. Das erste offizielle Training unter dem neuen Coach wird in der kommenden Woche stattfinden.

"Mit der KAS Eupen werde ich erstmals eine ausländische Liga kennen lernen. Ich freue mich auf die Begegnung mit meinem Trainerstaff, den Spielern, den Mitarbeitern und den Fans meines neuen Klubs", erklärte Kohfeldt.

Kohfeldts neuer Arbeitgeber hatte in der abgelaufenen Saison mit dem 15. Tabellenplatz nur knapp die Klasse gehalten. Zuletzt hatte den Klub der Belgier Edward Still trainiert. Im Kader der Eupener steht unter anderem der letztjährige Stammkeeper Lennart Moser, der früher für Union Berlin gespielt hatte.