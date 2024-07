Neue Aufgabe für Markus Baur? "Es ist alles noch völlig offen"

Schon Ende November 2023 kündigte Göppingen an, einen Wechsel auf der Trainerposition vorzunehmen und den Vertrag mit Markus Baur nicht zu verlängern. Nun blickt Baur im Podcast mit Christian Zeitz und Henning Fritz auf seine Zeit in Göppingen zurück und erzählt, wie es für ihn weitergeht.

"Wir haben sowohl unsere sportlichen Leistungen und Ergebnisse der letzten Wochen und Monate in unserem Tagesgeschäft Bundesliga als auch die zukünftigen Herausforderungen und die damit verbundenen Anforderungen an Frisch Auf Göppingen eingehend analysiert. Nach diesem Prozess haben wir in Abstimmung mit dem Frisch Auf-Aufsichtsrat gemeinsam entschieden, dass wir auch auf der Trainerposition für die kommende Saison 2024/2025 eine Veränderung vornehmen", erklärte Geschäftsführer Gerd Hofele im Dezember 2023.

Ein Jahr zuvor, im Dezember 2022, reagierte Frisch Auf Göppingen auf die schlechte Bilanz in der Bundesliga-Vorrunde und stellte Hartmut Mayerhoffer mit sofortiger Wirkung frei. Markus Baur übernahm das Traineramt. In der European League führte er das Team in der Saison 2022/23 ins Final4, wo Göppingen den dritten Rang belegte.

Eine Achterbahnfahrt

"Es ist interessant. Für mich sind diese 19 Monate in Göppingen eine Wellenfahrt", blickt Markus Baur im Podcast 20/12 auf seine Zeit in Göppingen zurück. Dabei hat er leistungstechnisch zwei Gesichter erlebt: "Wenn man sieht, welche Qualität, vielleicht auch gerade dann, wenn wir nichts zu verlieren haben, wir da abrufen können und was wir da an Leistung zeigen können. Auf der anderen Seite aber gab es Spiele gegen Gegner, gegen die man vermeintlich der Favorit ist. Wenn das dann in die andere Richtung umschwappt, ist das echt schwierig und auch nicht einfach zu erklären."

Eine Begründung versucht er trotzdem zu finden: "Es hängt im Endeffekt natürlich viel von der Qualität ab und von der Gabe, seine Basics immer oder zu einem großen Teil abzurufen", so Baur. "Wir wissen alle: Es gibt Tage, an denen du mal nicht so gut triffst, aber zumindest solltest du dann nicht gerade 1 von 10, sondern 4 von 9 werfen. Und das ist eben extrem geworden in der Liga, weil die Ausgeglichenheit und die Qualität bei den Mannschaften extrem gewachsen ist", führt der ehemalige Spielmacher weiter aus.

Wie geht es weiter?

Obwohl schon frühzeitig klar war, dass Baur das Traineramt zum Saisonende abgibt, steht noch nicht fest, wie es für ihn weitergeht. "Es ist alles noch völlig offen. Es ist interessant, die Entwicklung, die man macht, zu sehen. Es sind viele Dinge wichtig, wie natürlich auch die Familie. Ich warte jetzt einmal ab. Ich möchte natürlich gerne beim Handball bleiben, das finde ich unheimlich interessant, in welcher Rolle dann auch immer", so der 53-Jährige.

» Zur ganzen Folge 20/12 mit Markus Baur