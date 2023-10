Neue Aufgabe für Flicks Ex-Assistenten: Röhl soll Sheffield Wednesday retten

Danny Röhl, Hansi Flicks langjähriger Assistent beim FC Bayern und dem DFB, nimmt eine neue Aufgabe an. Es ist der langersehnte Cheftrainer-Posten.

Eigentlich sollte es in der vergangenen Woche in den Familienurlaub gehen. Doch eine Stunde vor dem Abflug erreichte Danny Röhl (34) ein Anruf aus England, so dass der Fußballtrainer umdisponieren musste.

Familie in den Urlaub geschickt - und dann ab nach London

Röhl brachte seine Familie noch in die Türkei und flog anschließend sofort weiter nach London, um seit Freitag vergangener Woche mit den Verantwortlichen des englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday über ein Engagement zu sprechen. Es kam zur Einigung: Der deutsche Fußballlehrer und der englische Traditionsklub mit dessen Eigentümer an der Spitze vereinbarten eine Zusammenarbeit. Die dafür nötige Arbeitserlaubnis in England wurde am Freitagvormittag erteilt.

Röhl sieht nach der Entlassung beim DFB - der Verband löste den noch bis zum 30. Juli 2024 gültigen Vertrag problemlos auf - in seiner neuen Aufgabe "auf jeden Fall eine große Herausforderung" und betont: "Ich stehe zu mutigen Entscheidungen." Sheffield Wednesday nimmt derzeit im Championship, wie Englands zweite Liga heißt, den letzten Platz ein mit sieben Zählern Rückstand auf Rang 21. In elf Spielen gelang dem Aufsteiger kein Sieg, es gab bisher drei Unentschieden und acht Niederlagen.

Nach England zurückzukehren war immer mein Traum. Danny Röhl

Röhl hat in Spiel- und Videoanalysen dennoch Ansätze für Verbesserungen ausgemacht und schon Spielerprofile erstellt. "Der Klub hat eine große Tradition", sagt er, 25.000 Zuschauer und mehr kommen zu den Spielen. "Im Stadion herrscht die typische englische Atmosphäre", so Röhl, "nach England zurückzukehren war immer mein Traum."

In der Saison 2018/19 hat der Fußballlehrer, der zudem studierter Sportwissenschaftler und Master im Bereich Spielanalyse ist, unter dem Chefcoach Ralph Hasenhüttl beim FC Southampton gearbeitet, kennt also die englische Sprache, deren Kenntnis er per Sprachkurs erweitert hat. Er wird in einem Team mit vier Co-Trainern loslegen, drei deutschen und einem heimischen.

Röhl sieht in seinem nächsten beruflichen Auftrag "die Möglichkeit, einen guten Schritt in meiner Karriere zu machen", die Position des Cheftrainers "war immer mein großes Ziel". Diese Hauptrolle nimmt er nun zum ersten Mal ein, zuvor war er stets als Assistent aktiv gewesen, zunächst im Jugendbereich des RB Leipzig, ehe ihn Hansi Flick an seine Seite holte, von 2019 bis 2021 beim FC Bayern, anschließend bei der Nationalmannschaft. Dort erfolgte am 10. September die Entlassung.

Es kann nur um den Klassenerhalt gehen

An diesem Montag wird es nun losgehen. Die erste Partie gegen den FC Watford ist gleich eine richtungweisende: Der Gegner befindet sich mit 10 Punkten auf Platz 20 und damit fast in Reichweite. Dass für Sheffield und seinen neuen Manager Röhl einzig der Klassenerhalt das Ziel sein kann, versteht sich bei der aktuellen Konstellation von selbst.

Karlheinz Wild