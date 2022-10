Neue Anstoßzeiten in der 3. Liga ab 2023/24

Dass das Montagsspiel wegfallen wird, war bereits klar. Doch wie gestaltet sich der Regelspieltag der 3. Liga ab der Saison 2023/2024?

Im Zuge der Medienrechte-Vergabe hat der DFB am Mittwoch auch mitgeteilt, wie sich der Regelspieltag ab der Saison 2023/24 gestaltet. Wie in der Bundesliga und der 2. Liga wird auch in der 3. Liga künftig das bei den Fans ungeliebte Montagsspiel wegfallen. Diese Entscheidung wurde bereits im Februar 2022 getroffen. Eingebunden waren neben den Fachbereichen im DFB auch die aktiven Fanszenen und -organisationen sowie die Klubs. Elf der 20 Drittligisten hatten gegen die Fortsetzung der Montagsspiele über die Saison 2022/23 hinaus gestimmt.

Der Regelspieltag in der 3. Liga erstreckt sich ab der kommenden Saison über drei statt zuletzt vier Tage. Am Freitagabend wird unverändert eine Partie ausgetragen. Kernzeit bleibt der Samstagnachmittag mit sechs Spielen, wobei hier nun die Option auf eine Partie am späteren Nachmittag oder frühen Abend besteht. Die übrigen drei Partien sind sonntags zu drei verschiedenen Uhrzeiten geplant. Neu sind dabei die Termine um 16.30 Uhr und 19.30 Uhr. Letztere Anstoßzeit tritt an Stelle des Montagsspiels.

Am letzten Spieltag jeder Saison werden wie gewohnt alle zehn Partien zeitgleich samstagnachmittags angepfiffen. Die wenigen Wochenspieltage der 3. Liga teilen sich wie gewohnt in jeweils fünf Begegnungen am Dienstag- und Mittwochabend auf.