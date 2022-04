Neue Anspielstation für Rodgers: Packers holen Watkins

Die Green Bay Packers haben Wide Receiver Sammy Watkins verpflichtet. Der 28-Jährige unterschrieb einen Vertrag für die kommende Saison, der ihm bis zu vier Millionen US-Dollar beinbringen soll.

Mit der Verpflichtung hat Green Bay auf die Abgänge im Receiving Corps reagiert. Die Packers verloren bisher Star-Receiver Davante Adams (Oakland Raiders), Marquez Valdes-Scantling (Chiefs) und Equanimeous St. Brown an den Erzrivalen Chicago Bears. Mit Watkins kam nun ein neuer Pass-Empfänger hinzu.

Das Risiko für die Packers ist dabei überschaubar: Watkins, der in der letzten Saison bei den Baltimore Ravens unter Vertrag stand, kommt als Free Agent, soll laut Berichten von NFL-Insidern zudem nur für ein Jahr unterschrieben haben und dafür "bescheidene" vier Millionen US-Dollar im Maximalfall erhalten. Die mit dem Wechsel verbundenen Hoffnungen könnten dabei durchaus aufgehen - und wenn nicht, können sich beide Seiten nach einem Jahr wieder ohne größere Verluste trennen.

Watkins erhofft sich mit seinem Wechsel einen neuen Schub seiner doch etwas ins Stocken geratenen Karriere. Immerhin wurde er im Draft 2014 gleich in der ersten Runde an vierter Stelle von den Buffalo Bills gezogen. Damals galt er als heißer Kandidat für eine große Karriere in der NFL. In seinen drei Jahren zuvor beim renommierten Team der Clemson University kam er auf 27 Touchdowns sowie 3391 Yards bei 240 Catches. In seinem ersten Jahr schien er die Hoffnungen der Bills zu erfüllen: Mit 65 Passempfängen und 982 Yards stellte er gleich zwei Franchise-Rekorde als Rookie auf.

2015 konnte er mit 1047 Yards und neun Touchdowns diese Leistung zunächst noch bestätigen. Und dies, obwohl er bereits einige Partien wegen Verletzungsproblemen verpasst hatte. Doch anschließend warfen ihn etliche weitere teils schwerwiegende Blessuren immer wieder zurück - und auch durch unbedachte Posts auf seinen sozialen Kanälen manövrierte er sich in Buffalo ins Abseits. 2017 schloss er sich den Los Angeles Rams an, bereits ein Jahr später wechselte er zu den Kansas City Chiefs. Trotz des Gewinns des Super Bowl LIV zog es ihn 2020 dann weiter zu den Baltimore Ravens. Auf keinen dieser drei Stationen konnte er an die Leistungen seiner ersten beiden Jahre bei den Bills anknüpfen.

Watkins kennt Headcoach LaFleur

Dennoch - in 91 seiner bisherigen 99 NFL-Partien stand Watkins als Starter auf dem Platz. Und deshalb hoffen die Packers auf einen gesunden Watkins. Dessen 5059 Yards sind durchaus beachtlich, seine 14,5 Yards im Schnitt pro Passempfang weisen ihn als Mann für die tiefen Pässe aus. Pässe, die Green Bays Quarterback Aaron Rodgers bisher auf seinen kongenialen Partner Adams geworfen hat. Oder auf Valdes-Scantling, der mit seiner Geschwindigkeit jeder Defense entwischen konnte. Zudem hoffen die Packers auch darauf, dass Watkins in der Käsestadt wenig Anpassungsprobleme haben wird. Denn der neue Mann kennt Headcoach Matt LaFleur aus gemeinsamen Zeiten bei den Rams (2016) - und auch mit dem neuen Receiver-Coach Jason Vrable arbeitete Watkins bereits zwischen 2013 und 2015 in Buffalo zusammen.

Die Verbindung zwischen den Packers auf der einen und Watkins auf der anderen Seite könnte also für beide Seiten funktionieren. Doch alleine darauf kann sich Green Bay nach den schmerzlichen Verlusten im Receiver Corps - insbesondere dem von Adams - nicht verlassen. Im Draft dürften die Packers daher, anders wie in den Vorjahren, frühzeitig einen zusätzlichen Wide Receiver ziehen.