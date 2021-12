Neue Ansetzungen: HSV gegen Werder an einem Sonntag

Die DFL hat für die 2. Bundesliga die zeitgenauen Ansetzungen für die Spieltage 22 bis 27 bekanntgegeben. Das Highlight ist am 24. Spieltag die Partie zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen.

Der 22. Spieltag geht vom 11. bis 13. Februar über die Bühne. Freitagabend muss Werder an die Ostsee zu Hansa. Am Samstagnachmittag steigt die Partie zwischen dem KSC und Nürnberg. Das Topspiel am Samstagabend dürfen die beiden Überraschungsteams Regensburg und St. Pauli bestreiten und tags darauf empfängt Düsseldorf Schalke 04.

Am 23. Spieltag werden Nürnberg und Regensburg ihr Nachbarschaftsduell am Samstagabend (19. Februar) austragen. Schalke und Paderborn starten am Freitagabend in den Spieltag.

Das Highlight der Ansetzungen wird allerdings am 24. Spieltag die Partie zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen sein. Das traditionsreiche Nordduell steigt am Sonntagnachmittag in Hamburg.

Schalke und Hannover sowie Düsseldorf und der HSV treffen am 27. Spieltag nachmittags aufeinander (19. März).

Der 22. Spieltag im Überblick

Der 23. Spieltag im Überblick

Der 24. Spieltag im Überblick

Der 25. Spieltag im Überblick

Der 26. Spieltag im Überblick

Der 27. Spieltag im Überblick