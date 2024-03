Neue Alternative ganz vorne: Haller zurück im Training

Sebastien Haller ist bei Borussia Dortmund zurück im Mannschaftstraining. Nach einer bisher schwierigen Saison ein neuer Anlauf.

Die gute Nachricht zur Wochenmitte begann mit einem Schuh. Das rosafarbene Arbeitsgerät postete das Social-Media-Team von Borussia Dortmund bei X unter der Frage: "Guess who's back?" Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, wenig überraschend zeigten die Ganzkörperaufnahmen Sebastien Haller in Trainingskleidung mit Ball am Fuß und neben Mitspieler Nico Schlotterbeck - also mittendrin im Mannschaftstraining.

In Abwesenheit der beiden Angreifer Niclas Füllkrug (DFB-A-Nationalmannschaft) und Youssoufa Moukoko (U21) stand der Ivorer erstmals in diesem Jahr wieder für den BVB auf dem Platz und könnte nun im heißen Saisonendspurt wieder eine echte Alternative werden. "Wir wollen die Gelegenheit nutzen, den einen oder anderen heranzuführen. Hoffentlich wird Sebastien Haller in der nächsten Woche den nächsten Schritt machen", hatte Sportdirektor Sebastian Kehl das bereits am vergangenen Wochenende angekündigt.

Beim Jahresausklang 2023, dem enttäuschenden 1:1 gegen Mainz 05, hatte Haller zuletzt für Dortmund gespielt, sich dabei aber eine Sprunggelenksverletzung zugezogen, die ihn mehrere Wochen bis in die Gruppenphase des Afrika-Cups ausbremste. Nach der trotz des schwachen Starts ins Turnier überraschenden Endspielteilnahme war der Angreifer Mitte Februar für die Elfenbeinküste wieder entscheidend und erzielte artistisch den 2:1-Endstand gegen Nigeria - musste kurz nach seinem Treffer in der 88. Minute allerdings ausgewechselt werden. Wieder zurück in Dortmund ergaben Untersuchungen, dass Haller erneut pausieren muss und die alte Blessur erneut aufgebrochen war.

Auch wenn der 29-Jährige nach seiner Rückkehr nun rund einem Monat pausieren musste - der Titelgewinn mit der Elfenbeinküste soll nachhaltig für Schwung sorgen. Denn nach einer starken Rückrunde in der Vorsaison blieb Haller seit der Last-Minute-Verpflichtung von Niclas Füllkrug - auch eine Reaktion des Klubs auf die Formschwäche Hallers - meist nur die Rolle des Ersatzspielers.

Nur 354 Spielminuten in der Liga für den BVB

In elf Liga-Einsätzen brachte er es nur auf 354 Spielminuten, eine Torbeteiligung gelang ihm dabei nicht. Das soll wieder anders werden. "Ein Stürmer lebt von seinem Selbstvertrauen", sagte Kehl im Februar: "Wir freuen uns, dass er nun wieder bei uns ist und uns dabei helfen kann, unsere Ziele zu erreichen."