"Neue Ära der Authentizität": ProPLAY als Zugpferd der Features von NBA 2K24

Nicht nur EA SPORTS FC 24 steht in den Startlöchern, auch NBA 2K24 wird im September veröffentlicht. Zugpferd der Neuerungen ist das ProPLAY, das das Spiel auf eine neue Ebene heben soll.

Nicht weniger als "eine neue Ära der Authentizität" möchte NBA 2Ks Gameplay-Direktor Mike Wang einleiten. Zugpferd und eines der Key Features von NBA 2K24 ist ProPLAY. Im Courtside Report erläutert Wang: "Die Schüsse, Bewegungen - jedes Mal, wenn sich der Spieler abseits des Balls auf dem Spielfeld bewegt -, Dribblings, Rebounds, Blocks, Pässe und Freiwürfe fühlen sich in NBA 2K24 New Gen anders an, weil sie in Echtzeitszenarien eingefangen wurden."

Dadurch sollen die Animationen künftig flüssiger ablaufen - gewisse Bewegungen im Ablauf werden nicht mehr abgehackt. "Frühere Versionen von NBA 2K boten eine Vielzahl von Dribbelpaketen und einzigartigen Sprungwürfen, aber ein verrenkter, athletischer Layup unter dem Korb [...] war bisher nicht möglich", sagt Wang.

Von Signature Moves bis ins kleinste Detail

Das erfahrene NBA-Auge könne künftig "Kevin Durants einzigartige Sprungwürfe und Freiwürfe wiedererkennen" - oder "Steph Currys explosive Dribbling-Bewegungen". ProPLAY sorge dafür, "dass das Spiel glaubwürdiger aussieht und sich besser anfühlt. Es reduziert die Anzahl der Unterbrechungen in der Authentizität". Generell gibt es im Zuge dessen neue Animationen bei den Jumpshots, Dunks, Layups, Dribblings, Pässen und den genannten Signature Moves sowohl in der Defensive als auch Offensive.

Auch bei "unauffälligen Bewegungen" soll das neue ProPLAY, das das bisherige Motion Capturing ablöst, greifen. Dadurch sollen selbst kleinste Details authentisch abgebildet werden. Anwurf für die Jubiläumsausgabe - NBA 2K feiert 2023 sein 25-jähriges Jubiläum - ist der 8. September. Schon vor einigen Wochen wurde verkündet, dass der 2020 verstorbene Kobe Bryant Cover-Star der Basketball-Simulation wird. Außerdem gibt es erstmals eine limitierte Jubiläumsedition mit diversen Extra-Inhalten, aber auch mit stolzem Preis.