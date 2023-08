Neue Abwehr, Griezmann und Erinnerungen an den Frühling: Atletico im Check

Die starke Rückserie der Colchoneros hat Lust auf mehr gemacht. Doch reicht es, um mal wieder in die Real-Barça-Phalanx einzudringen und um den Titel mitzuspielen? Atletico im Check.

Zweigeteilte Vorsaison

Nach einem ersten Saisonabschnitt zum Vergessen, dem Scheitern in der CL-Gruppenphase und Diskussionen um den Trainer bekam Diego Simeone in der Saison 2022/23 einmal mehr die Kurve. "El Cholo", der in Kürze ein Dutzend Jahre als Chefcoach im Verein komplett macht, stabilisierte die Mannschaft. Und Antoine Griezmann lief zu Topform auf, war am Ende womöglich sogar der überragende Spieler in La Liga (15 Tore, 16 Assists). Als mit Abstand Rückrundenbestem reichte es für Atletico nur wegen eines Punktes nicht, den launigen Stadtrivalen Real noch zu schnappen. Meister FC Barcelona war letztlich zu weit enteilt.

Transfers: Qualität für die Abwehr - Was wird aus Joao Felix?

Doch dieser Endspurt hat Laune gemacht. Geht diesmal etwa mehr? Nähren die Transfers die Hoffnungen der Aficionados im Civitas Metropolitano?

Nun, die Colchoneros haben vor allem an ihrer Abwehr gebastelt. Mit Routinier Cesar Azpilicueta (33, spielte elf Jahre für Chelsea), dem früheren Freiburger Caglar Söyüncü (27, mit Leicester abgestiegen), Linksverteidiger Javi Galan (28, 127 La-Liga-Spiele, zuletzt für Celta Vigo) und dem uruguayischen Defensivtalent Santiago Mourino (21, Racing Club de Montevideo) kam Masse und Qualität hinzu. Die drei Erstgenannten sind Kandidaten für Simeones Startformation.

Von seiner Leihe zum FC Chelsea zurückgekehrt ist unterdessen das "ewige Talent" Joao Felix, das vertraglich noch bis 2027 an die Rot-Weißen gebunden ist. Ob der inzwischen 23-jährige portugiesische Offensivdribbler und Großverdiener eine Zukunft bei Atleti hat? Offen. Mal wird er mit PSG in Verbindung gebracht, mal träumt er öffentlich von Barça, mal lockt Saudi-Arabien.

Klar ist: Auch ohne Joao Felix konnte Atletico, das mit PSG-Antreiber Marco Verratti (30) in Verbindung gebracht wird, vergangene Saison vorne Druck entwickeln. Also sind die Madrilenen durchaus daran interessiert, den Portugiesen von der Payroll zu bekommen und ihr Team anderweitig noch zu verstärken.

Die Prognose

Bleibt der inzwischen 32-jährige Griezmann fit und spielfreudig, wird er auch die Herren Alvaro Morata, Memphis Depay und Angel Correa besser machen. Die neuen Defensivkräfte können zudem die Atletico-Abwehr weiter stabilisieren, so dass zum einen ein Vordringen in die K.-o.-Phase der Champions League als Pflichtnummer erscheint, zum anderen aber womöglich sogar die Spitze angegriffen werden kann. Ein 2:1 gegen Englands Meister Manchester City auf der lukrativen Marketing-Tour in Fernost wird derartige Ambitionen eher noch festigen.

Klar ist aber auch: Damit Atletico nach 2014 und 2021 zum dritten Mal unter Simeone Meister werden kann, müssen sowohl Real wie auch Barça Schwächen zeigen. Zur Erinnerung sei erwähnt, dass den Rojiblancos in der vergangenen Saison kein einziger Sieg gegen die beiden Großen gelang (inklusive Copa del Rey 0/1/4). Auch diese Misere gilt es zu beenden, wenn der große Wurf gelingen soll.