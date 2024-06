Neubesetzungen im Hertha-Nachwuchs: Hasanovic ersetzt Schmidt

Hertha BSC hat seine Planungen für die kommende Saison im Nachwuchsbereich abgeschlossen und einige Übungsleiterstellen neu besetzt. Mit Rejhan Hasanovic wird ein Trainer-Talent befördert, Michael Hartmann ist nach seinem Ausflug zum FC Bayern München zurück in Spree-Athen.

Steht künftig in der Regionalliga an der Seitenlinie: Der bisherige U-17-Trainer Rejhan Hasanovic übernimmt die U 23 von Hertha BSC. IMAGO/Matthias Koch

Stephan Schmidt muss seinen Posten als Trainer der U 23 von Hertha BSC räumen. Ein Schritt, der nicht komplett überraschend kam, schon im März berichtete der kicker, dass Schmidt heftiger Gegenwind ins Gesicht blasen soll und der bisherige Babelsberg-Coach Markus Zschiesche bei Hertha hoch im Kurs stehe.

Zschiesche hat mittlerweile einen Vertrag in Würzburg unterschrieben, die Berliner geben ihre zweite Mannschaft künftig in die Hände von Rejhan Hasanovic. Der 32-jährige Bosnier war in der abgelaufenen Saison für die U 17 zuständig. "Zum Berliner Weg gehört natürlich auch die Förderung von Trainer-Talenten wie Rejhan Hasanovic, auf den ab sofort eine sehr spannende Aufgabe wartet", unterstreicht Andreas "Zecke" Neuendorf, Direktor Akademie und Lizenzspielerbereich, in einer Meldung.

Schmidt wird den Berlinern aller Voraussicht nach dennoch erhalten bleiben. Derzeit laufen nach Vereinsangaben Gespräche, in welcher Funktion der 47-Jährige künftig in der Hertha-Akademie tätig sein wird.

Rückkehr des Meister-Trainers

Die U 19 begrüßt indes einen bekannten Rückkehrer: Ex-Profi Michael Hartmann wird wieder die A-Jugend coachen und folgt auf Oliver Reiß, der sich nach einer Herausforderung bei einem anderen Verein umsieht und nicht Assistent von Cristian Fiel bei den Profis werden möchte. Zurück zu Hartmann: 2018 feierte er mit der U 19 den Gewinn der Deutschen Meisterschaft, ehe er 2022 dem Lockruf des FC Bayern München folgte. Im März 2024 verließ Hartmann den Campus der Münchner wieder. Sasan Gouhari, stellvertretender Akademieleiter bei Hertha, bekräftigt in einer Meldung: "Er kennt die Akademie und den Berliner Weg bestens. Darüber hinaus hat er natürlich längst unter Beweis gestellt, was für ein überragender Trainer er ist."

Während zwischen der U 13 und der U 15 auf der Trainerbank Kontinuität herrscht, gibt es auch bei der U 16 und der U 17 Änderungen: Alexander Arsovic tauscht den Co-Trainer-Posten bei der A-Jugend gegen die Chef-Rolle bei der U 16 ein, auf Hasanovic folgt bei der U 17 kein Geringerer als der ehemalige Bundesliga-Trainer der Berliner, Ante Covic.