Neubau an der Säbener Straße: FC Bayern beantragt Prüfung

Der FC Bayern München will den Standort an der heimischen Säbener Straße ausbauen. Ein neues Leistungszentrum soll entstehen.

Der FC Bayern will den Standort an der Säbener Straße ausbauen. imago images/Fotostand

Wie der Rekordmeister am Montag bekannt gab, hat der Verein bei der Stadt München "die Prüfung wesentlicher Punkte für eine Genehmigung zum Bau eines neuen Leistungszentrums" beantragt. Dieser neue Komplex solle am Standort an der Säbener Straße im südlichen Stadtteil Harlaching entstehen. Dort, wo der FCB seit 1949 trainiert.

"Die Säbener Straße ist seit 75 Jahren die Heimat des FC Bayern - und wir möchten hier langfristig bleiben. Es ist allerdings notwendig, dass wir die sportliche Infrastruktur für unsere Lizenzspieler weiterentwickeln, um auch in Zukunft den höchsten nationalen und internationalen Ansprüchen zu genügen", wird Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender der Münchner, in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Neuzugänge sollen gelockt werden

Ein weiterer Grund für die Planung eines Neubaus soll auch die Attraktivität für neue Spieler sein. "Ein neues Leistungszentrum ist ein zentraler Baustein, damit der FC Bayern weiterhin internationale Spieler von sich überzeugen und auf absolutem Top-Niveau konkurrenzfähig bleiben kann", so Dreesen weiter. In jene Planungsprozesse sollen auch die Nachbarschaft sowie politische Verantwortliche eingebunden werden.

Seit 1970 befindet sich die Geschäftsstelle des FCB an der Säbener Straße, seitdem wurde das Areal immer wieder den neuen Anforderungen angepasst. Zuletzt kam es 2008 zu umfassenden Umbauten. Am Hauptsitz trainieren mittlerweile nur noch die Profi- sowie die zweite Mannschaft. Die Frauen- sowie die Juniorenabteilung zogen 2017 in den neugebauten Campus im Norden Münchens um.