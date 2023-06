Neuausrichtung in Leipzig: Max Eberl holt Manuel Baum als NLZ-Leiter

Im Kampf gegen die anhaltende Erfolglosigkeit bei der Förderung eigener Talente stellt sich RB Leipzig neu auf: Mit der Verpflichtung des ehemaligen Bundesliga-Trainers Manuel Baum holt Sport-Geschäftsführer Max Eberl einen namhaften und anerkannten Fachmann an die Spitze des Nachwuchszentrums.

Der 43-Jährige Baum hatte zwischen 2016 und 2019 den FC Augsburg trainiert und war anschließend im DFB-Trainerstab für die U20 verantwortlich. Im September 2020 verpflichtete ihn der FC Schalke 04, das Engagement beim Tabellenletzten endete aber nach nur drei Monaten und zehn Spielen ohne Sieg.

Die Verpflichtung von Baum ist die zweite wichtige Personalentscheidung des vor sieben Monaten angetretenen Eberl nach der Vertragsverlängerung von Dani Olmo in der vergangenen Woche. Zugleich erfüllte er sein beim Dienstantritt abgegebenes Versprechen, sich in ganz besonderem Maße der Talenteförderung bei RB widmen zu wollen. "Ich lege ein großes Augenmerk auf das Nachwuchsleistungszentrum, weil es ein sehr wichtiger Part ist für den Verein und die Gesellschaft", hatte er bei seiner Vorstellung erklärt.

Baum, der den Titel Sportlicher Leiter Akademie tragen wird, löst die seit 2019 in der NLZ-Leitung amtierende Doppelspitze mit Sebastian Kegel und Christian Streit ab. Mit Kegel wurde sich auf eine einvernehmliche Beendigung der Zusammenarbeit verständigt. Streit, der bei Leipzigs Premierensaison 2009/10 dem Oberliga-Kader angehörte, verbleibt im NLZ und wird als Verantwortlicher für "Akademie & Organisation Nachwuchs" künftig an Baum berichten.

Trotz vieler Millionen: Keinem Eigengewächs ist es bisher gelungen, sich im Profikader zu etablieren

Bislang hat RB Leipzig in seine 2015 eröffnete Akademie viele Millionen Euro gesteckt, der Ertrag indes war ausgesprochen gering. Keinem einzigem Eigengewächs ist es bis heute gelungen, sich im Profikader des Pokalsiegers zu etablieren. Überhaupt schafften vergleichsweise wenige RB-Talente den Sprung in die Erstklassigkeit. Zu den seltenen Lichtblicken zählen der für Köln spielende Eric Martel und der zuletzt an den FC Schalke 04 ausgeliehene Tom Krauß. Doch auch der Mittelfeldspieler hat keine Zukunft bei RB und ist deshalb Verkaufskandidat.

Auch in der abgelaufenen Saison entsprachen die Ergebnisse der Nachwuchsmannschaften nicht den eigenen Ansprüchen, vor allem nicht die der U 19. Die A-Junioren schlossen die abgelaufene Saison in der Bundesliga Nord/Nordost nur als Siebter ab und schieden in der UEFA Youth League nach nur einem Sieg in sechs Gruppenspielen vorzeitig aus.

Eberls Ziel ist, mit Hilfe von Baum den eigenen Nachwuchs auf Champions-League-Niveau zu bringen. Es wird bei allen Anstrengungen ein weiter Weg werden.