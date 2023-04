Neuausrichtung in Karlsruhe: Kreuzer nicht mehr Geschäftsführer

Infolge einer "umfangreichen Analyse" des Beirats der KSC GmbH & Co. KGaA wurde eine Neuausrichtung im sportlichen Bereich beschlossen, was nun auch für den bisherigen Geschäftsführer Sport Konsequenzen nach sich zieht.

Oliver Kreuzer ist nicht länger Geschäftsführer Sport des Karlsruher SC. Nach einer "umfangreichen Analyse" im Handlungsfeld Sport wurde festgestellt, "dass eine dauerhafte wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens KSC in Zukunft nur dann möglich ist, wenn durch das Erreichen von sportlichen Zielen auch die entsprechenden direkt vom Sport beeinflussten Einnahmen generiert werden", heißt es auf der Website des Vereins. Im Wesentlichen würde es dabei um die "Einnahme von TV-Geldern sowie von Transfererlösen" gehen.

Entstehung dringend benötigter Mehreinnahmen als Ziel

"In beiden Einnahmefeldern bewegt sich der KSC seit längerer Zeit weit unter dem Durchschnitt der 2. Bundesliga." Das hat nun eine strategische Neuausrichtung im sportlichen Bereich inklusive dem Aus von Kreuzer zufolge. Demnach sei es das Ziel, "die personelle Besetzung im Bereich Sport darauf auszurichten, den Wert des Kaders sowie die Wahrscheinlichkeit des sportlichen Erfolgs dauerhaft zu erhöhen". Außerdem sollen die "dringend benötigten Mehreinnahmen aus TV-Geldern und Transfererlösen entstehen und sportliche Ziele erreicht werden".

"Auf Basis der umfangreichen Analysen in den letzten Monaten haben wir uns für eine strategische Neuausrichtung des sportlichen Bereichs entschieden, um auch in diesem Handlungsfeld sowohl sportlich, aber insbesondere auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein", wird Holger Siegmund-Schultze, Beiratsvorsitzender der KSC GmbH & Co. KGaA zitiert.

Mit dem fertigen Umbau des BBBank Wildparks im Sommer "endet für den Karlsruher SC der mehrjährige Veränderungsprozess und geht in einen Weiterentwicklungsprozess über". Im Vorfeld zu diesem wichtigen Meilenstein habe man alles "intensiv analysiert" - mit immensen Folgen für den nunmehr Ex-Geschäftsführer Sport Kreuzer.

Kreuzer war seit seinem Amtsantritt im Dezember 2016 Geschäftsführer Sport des Karlsruher SC.