Neuaufstellung nach Bierhoff: Tendenz zur Arbeitsteilung

Zwei Arbeitsgruppen sollen beim DFB die Weichen stellen, wie die Nachfolgelösung für Multifunktionär Oliver Bierhoff aussehen soll. Der Trend: Die Arbeitsbereiche werden durch verschiedene Personen besetzt.

"Wir werden uns den gesamten Geschäftsbereich, den Oliver Bierhoff bisher verantwortet hat, genau anschauen. Er hatte ein großes Portfolio. Er war nicht nur zuständig für die Nationalmannschaften, er war auch zuständig für die Akademie, aber auch klassisch zuständig für die Geschäftsführung des gesamten Bereiches. Das heißt für die mittelfristige Finanzplanung, für die Personalplanung und all diese Themen", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Dienstag bei seiner Jahresbilanz 2022 in Frankfurt am Main.

Mit dieser Frage wird sich speziell eine DFB-interne Arbeitsgruppe befassen, aber auch das externe fünfköpfige Beratergremium soll seine Expertise dazu einbringen. "Wir wollen uns darüber unterhalten, ob diese Strukturen stimmig sind, ob wir nicht Schwerpunktbildungen brauchen, wie wir künftig diesen Bereich aufstellen müssen, um erfolgreich zu sein in sportlicher und wirtschaftlicher Hinsicht. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Hier müssen wir selbstkritisch sein", betonte Neuendorf.

Neuendorf will nichts überstürzen

Zum internen Beraterkreis gehören DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich, DFB-Schatzmeister Stephan Grunwald, GmbH-Aufsichtsratschef Alexander Wehrle, GmbH-Geschäftsführer Holger Blask, EM-Turnierdirektor Philipp Lahm und EM-Botschafterin Celia Sasic. Die Expertengruppe unter der Leitung von Neuendorf und DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke bilden Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler, Oliver Kahn, Matthias Sammer und Oliver Mintzlaff.

Neuendorf setzt "auf ein geordnetes Verfahren", um nach der einvernehmlichen Auflösung des Vertrags mit Bierhoff am Montag vor einer Woche eine Nachfolgelösung zu finden. Die Expertengruppe und der interne Beraterkreis haben keine Entscheidungsbefugnis, diese obliegt den Gremien des Verbands.

Ein Schuss, der sitzen soll

Neuendorf ist bemüht, das Präsidium, den Vorstand und den Aufsichtsrat der DFB und Co. KG, wo Bierhoff einer von drei Geschäftsführern war, mitzunehmen. "Bei allem Verständnis für Tempo geht es jetzt darum, einen kühlen Kopf zu bewahren und nichts zu überstürzen", so Neundorf. "Wir haben für die EM diesen einen Schuss, der muss sitzen. Wir wollen eine Akzeptanz innerhalb des Verbandes", ergänzte er.

Bevor die Ergebnisse der beiden Arbeitsgruppen vorliegen, will der DFB-Präsident auch keine Gespräche mit potenziellen Kandidaten für die Bierhoff-Nachfolge führen, wie etwa Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic: "Das wäre ein falsches Signal."

Erste Runden vor Weihnachten

Der Expertenkreis wird darüber hinaus auch über die Zukunft der DFB-Talentförderung debattieren. Neuendorf will das 2019 vom DFB-Bundestag auf den Weg gebrachte Projekt Zukunft "aus der Sackgasse herausführen". Rummenigge, Völler, Kahn, Sammer und Mintzlaff seien aufgrund ihrer unterschiedlichen Tätigkeitsfelder hervorragend geeignet, um "eine Menge Impulse" zu geben.

Mit beiden Arbeitsgruppen soll es noch vor Weihnachten eine erste Runde geben. Dem DFB-Boss ist klar, dass die Zeit drängt. "Wir brauchen jetzt diesen Schulterschluss, dafür steht der Beraterkreis mit herausragenden Persönlichkeiten. Wir müssen die Kräfte bündeln Richtung Euro 2024", sagte Neuendorf. Bei der Besetzung mit zwei Bayern-Vertretern und je einen Protagonisten, der mit Dortmund, Leverkusen und Leipzig in Verbindung steht, hätte Quoten-Gedanken keine Rolle gespielt.

Bundestrainer Hansi Flick soll von Neuendorf über die Diskussionen in den beiden Arbeitsgruppen informiert werden. Der DFB-Präsident strebt bei der Suche nach einem Bierhoff-Nachfolger eine sportliche Leitung an, "die miteinander harmoniert und kooperiert". In den Gesprächen mit Neuendorf und Watzke sei bei Flick "die Energie zu spüren gewesen, dass er unter allen Umständen die Europameisterschaft 2024 erfolgreich gestalten" möchte. Inwieweit die Person des neuen Nationalmannschaftsmanagers an dieser Einschätzung noch etwas ändern könnte, bleibt vorerst offen.

Die Jahresbilanz des Präsidenten fällt kurz aus

"Katar überstrahlt alles", weiß Neuendorf, der sich bei seiner Jahresbilanz zu anderen Themen dementsprechend kurz fasste. Seitdem er im März vom DFB-Bundestag zum Präsidenten des größten Sportfachverbandes der Welt gewählt wurde, ist es merklich ruhiger geworden, was Razzien und staatsanwaltliche Ermittlungen betrifft, die zuvor das Bild des Verbandes prägten.

Wegen drohender Steuernachzahlungen aus den Jahren, bevor die neue Führung übernahm, musste der Verband allerdings hohe Rückstellungen bilden und weist in der Bilanz für 2021 ein Minus von mehr als 30 Millionen Euro aus. "Es gibt nur einen Fußball", lautete eines der Leitmotive in Neuendorfs Bewerbungsrede, das Verhältnis zwischen DFB und DFL hat sich unter der neuen Leitung des Amateurverbands merklich verbessert.

Immerhin bei den Frauen und Juniorinnen läuft es

Zudem führt er prompte Erfolge auf politischer Ebene an: Nach "einer Fülle von Gesprächen" mit Vertretern der Bundesregierung, der Opposition, des Sportausschusses und anderer Interessengruppen "haben wir es zusammen mit dem DOSB zum ersten Mal geschafft, dass der Sport unter den Schutzschirm kommt, was die Energiepreise betrifft", stellte Neuendorf zufrieden fest.

Während es bei den Männern vor allem bei der WM alles andere als erfolgreich lief, schrieben die Frauen und Juniorinnen 2022 positive Schlagzeilen. "Im Marketing sind wir im Frauen-Fußball in neue Dimensionen vorgestoßen, es gibt deutlich mehr Geld. In der Frauen-Bundesliga haben wir an den ersten neun Spieltag 173.000 Zuschauer gezählt, vergangene Saison waren es nach 22 Spieltagen 156.000. Und wir sehen wieder deutlich mehr Mädchen in den Vereinen". Von derart positiven Nachrichten kann der Männerfußball derzeit nur träumen.