Neuaufstellung beim FSV Zwickau: Lenk wird Sportdirektor

Der FSV Zwickau muss sich nach dem Abstieg in die Regionalliga neu sortieren. Mit Robin Lenk wurde nun die wichtige Position des Sportdirektors besetzt.

Robin Lenk wird seine bisherige Aufgabe des Co-Trainers beim FSV Zwickau eintauschen gegen die des Sportdirektors. In dieser Funktion wird der 39-Jährige laut FSV "schwerpunktmäßig für das Scouting, die Kaderplanung und die Prozesse um die Lizenzspielerabteilung zuständig sein".

Zu seiner Beförderung sagt Lenk in einer Meldung: "Gemeinsam mit unseren Mitgliedern und Fans, Sponsoren und regionalen Partnern und unserem starken Umfeld möchte ich erfolgreich für den FSV Zwickau arbeiten. Ich blicke positiv nach vorne und gehe unsere Herausforderungen sofort mit vollem Einsatz an." Eine große Herausforderung wird sein, nach der Trennung von Ronny Thielemann einen neuen Cheftrainer zu finden.

Generell ist bei den Schwänen aktuell einiges in Bewegung. In Vorstand und Aufsichtsrat gab es am Freitag einige personelle Veränderungen, mit dem Ziel, den Verein finanziell und strukturell zu sanieren.