Neuanfang, wo alles begann: Morey kehrt nach Spanien zurück

Dem emotionalen Abschied aus Dortmund folgt eine emotionale nächste Station: Mateu Morey kehrt an seinen Geburtsort zurück und spielt künftig wieder für Ausbildungsverein RCD Mallorca.

Im Sommer 2015 war ein gewisser Mateu Morey losgezogen, um die große Fußballwelt zu erobern. Neun Jahre später kehrt der in Palma de Mallorca geborene und ausgebildete Verteidiger auf die Urlaubsinsel zurück. Wegen ständig anhaltender Verletzungssorgen war dem 24-Jährigen bis dato eine noch größere Karriere vergönnt.

Morey war von Mallorcas Jugend im Juli 2015 in die U 18 des FC Barcelona gewechselt, vier Jahre später zog es ihn ablösefrei zu Borussia Dortmund, das im quirligen Rechtsverteidiger ein Versprechen für die Zukunft sah. Diverse Knieverletzungen, eine an der Schulter sowie viele kleinere Blessuren ließen letztlich gerade mal 32 Pflichtspiel-Einsätze für die Profis des BVB zu. 21 wurden es in der Bundesliga, sieben in der Champions League und vier im DFB-Pokal.

Nun wagt Morey einen Schritt zurück, um wieder voranzukommen. Der nur 1,73 Meter große Spanier ist der erste Sommerneuzugang von RCD Mallorca, das die vergangene La-Liga-Saison auf Rang 15 beendet hatte. Sollte sich Morey einen Platz im Team von Jagoba Arrasate erspielen können, würde zum Auftakt direkt ein Highlight warten. Im allerersten Heimspiel, es wäre Moreys erster La-Liga-Einsatz überhaupt, gastiert Meister Real Madrid auf Mallorca.

Spezielles Vertragsmodell

Dass auch Mallorca abwarten will, wie Moreys geschundener Körper auf regelmäßige Belastungen reagiert, zeigt das Vertragsmodell. Die Mallorquiner nehmen den Rückkehrer für lediglich eine Saison unter Vertrag - allerdings mit einer beidseitigen Option auf Verlängerung um zwei weitere Saisons.

Morey, der in seiner Karriere bislang den DFB-Pokal und die U-17-Europameisterschaft gewann, steigt am kommenden Montag ins Training auf Mallorca ein. Akklimatisierungsprobleme dürfte er dabei nicht bekommen.