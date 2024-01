Neuanfang für Philipp, Lienhart braucht Geduld

Die Kaderdecke beim SC Freiburg bleibt auch im Neuen Jahr vorerst dünn. Zwar kehrt ein Angreifer nach zwei Monaten Pause zurück, dafür fällt ein Verteidiger länger aus als gedacht.

Mit fast unverändertem Personal beginnt der SC Freiburg an diesem Dienstag mit der Vorbereitung 2024. Immerhin: Neben Torwart Nummer 3 Benjamin Uphoff (nach Außenbandverletzung im Knie) trainiert auch Angreifer Maximilian Philipp erstmals wieder mit dem Team. Der 29-Jährige hatte sich am 26. Oktober im Europa-League-Spiel bei Backa Topola (3:1) eine Schultereckgelenksprengung zugezogen und musste operiert werden. Nach zweimonatiger Zwangspause könnte Philipp somit in absehbarer Zeit zumindest wieder eine Joker-Alternative verkörpern und die generell angespannte Personalsituation der Breisgauer etwas entkrampfen.

Noch keine Prognose für den Liga-Auftakt gegen Union

Noch nicht wieder an Bord sind derweil wie erwartet die Langzeitverletzten Christian Günter, dessen OP-Wunde sich nach einer Unterarmfraktur entzündet hatte, und Daniel-Kofi Kyereh (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) - sowie eher überraschend auch Philipp Lienhart. Der Innenverteidiger hatte ab Mitte Dezember bereits die letzten Pflichtspiele 2023 verpasst. Die Diagnose "Adduktorenprobleme" klang zunächst jedoch womöglich harmloser als die Blessur tatsächlich ist. Ob der österreichische Nationalspieler nun auch den Liga-Auftakt 2024 am 13. Januar gegen Union Berlin zu verpassen droht, dazu gibt der Klub bis dato keine Prognose ab.

Drittliga-Trio für den Test gegen Frankfurt in der Hinterhand

Verzichten muss Cheftrainer Christian Streich kurzfristig zudem auf den erkrankten Lucas Höler. Dafür trainieren Mika Baur (19), Ryan Johansson (22) und Fabian Rüdlin (26) aus dem Drittliga-Kader in dieser Woche mit den Profis und könnten auch im Test am Samstag bei Eintracht Frankfurt (13 Uhr, ohne Zuschauer) zum Einsatz kommen.