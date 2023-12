Neuanfang beim VfB sowie 1860 und Verfolgerduelle: Das bringt der 19. Spieltag

Hinrunden-Abschluss in der 3. Liga: Für 1860 München und den VfB Lübeck steht nach den Trainerwechseln ein Neuanfang an. Der Jahn und Dresden müssen auswärts ran. Die Verfolger nehmen sich indes die Punkte gegenseitig weg.

Nach der Trennung von Lukas Pfeiffer will der VfB Lübeck mit Interimscoach Bastian Reinhardt ein neues Kapitel aufschlagen - ist aber im Abstiegskampf auf Punkte angewiesen. Ob diese bei Rot-Weiss Essen zu holen sind? Der zuletzt zweimal sieglose Revierklub hat die Chance, die eigene Position in der breiten Verfolgergruppe zu verbessern - und wird sich diese am Freitagabend (19 Uhr) nicht entgehen lassen wollen.

Denn mit Sandhausen gegen Ingolstadt und Verl gegen Ulm sind vier Konkurrenten am Samstag (14 Uhr) in direkten Duellen gefordert. Ein besonderes Augenmerk gilt vor allem dem SVS, der achtmal ohne Niederlage blieb und durch einen Sieg Rang drei erobern könnte - vorausgesetzt, das punktgleiche Verl (Kapitän Corboz: "Wir wollen eine neue Serie starten") kann im Fernduell mit Ulm nicht mithalten. Den Donaustädtern selbst wiederum winkt vor dem ersten von zwei Verfolgerduellen (danach gegen Saarbrücken) ebenfalls der Relegationsplatz bei einem hohen Sieg - was auch für den einige Kilometer flussabwärts beheimateten FCI gilt, der aber auf den verletzten Offensivmann Kopacz verzichten muss. Eine spannende Ausgangslage also.

Apropos Donau: Die Siegesserie von Jahn Regensburg ist zwar gerissen, dennoch thronen die Oberpfälzer komfortabel auf Rang eins und verlängerten dieser Tage den Vertrag mit Erfolgstrainer Joe Enochs. Nun steht dem SSV eine anspruchsvolle Auswärtsreise bevor: Beim auch in der Liga erwachten Pokalschreck Saarbrücken (seit fünf Spielen ungeschlagen und ohne Gegentor) muss der Jahn am Samstag bestehen.

Nächster Dämpfer für Mannheim?

Gänzlich anders ist die Stimmung einige Kilometer weiter im Südwesten. Waldhof Mannheim droht durch eine weitere Niederlage den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze komplett zu verlieren. Schon vor dem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue ist der Tabellen-16. Halle vier Punkte entfernt. Verliert das Team von Trainer Rüdiger Rehm erneut und fährt der HFC bei Dortmund II einen Sieg ein, brennt es lichterloh zwischen Rhein und Neckar.

Außerdem am Samstag: Das Duell der beiden Tabellenmittelfeld-Nachbarn Unterhaching und Münster.

Mai verpasst das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub - Krisenduell in Köln

Am Sonntag (13.30 Uhr) hat Dynamo Dresden das vermeintlich leichte Auswärtsspiel beim Vorletzten Duisburg vor der Brust. Aber Achtung: Der MSV lebt, holte aus den zurückliegenden drei Spielen fünf Punkte. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub muss nun aber Kapitän Mai wegen einer Gelb-Sperre pausieren.

Später (16.30 Uhr) dann steht für den TSV 1860 München Spiel eins nach der Trennung von Maurizio Jacobacci an. Die Löwen müssen auf die Bielefelder Alm und werden von Interimstrainer Frank Schmöller betreut - der jedoch ohne die angeschlagenen Joel Zwarts und Fabian Greilinger sowie den gesperrten Leroy Kwadwo auskommen muss. Die Arminia wartet seit fünf Partien auf einen Sieg und könnte bei einer Niederlage von den Giesingern überholt werden.

Den Abschluss (19.30 Uhr) des 19. Spieltags machen dann die beiden Sorgenkinder: Viktoria Köln (seit fünf Spielen ohne Sieg) und Schlusslicht Freiburg II (acht Spiele) stehen sich im Sportpark Höhenberg zum Krisenduell gegenüber.