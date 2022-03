Neuanfang beim DFB: Es ist nicht zum ersten Mal fünf vor zwölf

Bernd Neuendorf ist zum DFB-Präsidenten gewählt worden. Auf ihn warten im Zuge des Neuanfangs große Herausforderungen. Ein Kommentar zum 44. DFB-Bundestag von kicker-Chefredakteur Jörg Jakob.

Um halb drei nachmittags stand es fest: Bernd Neuendorf ist der neue Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. Das ist das wichtigste und griffigste Ergebnis des 44. Ordentlichen DFB-Bundestages, dem über Wochen und Monate außerordentliche Debatten vorausgegangen waren.

Dieser Ausgang der geheimen Wahl bedeutete keine Überraschung mehr. Neuendorfs Gegenkandidat Peter Peters wusste spätestens seit Wochenbeginn um seine Chancenlosigkeit. Nach einem zunehmend unerbittlichen Wahlkampf zwischen ihm und dem nun ebenfalls, aber eher überraschend gescheiterten DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch lag in Peters' Rede nichts herausragend Kämpferisches mehr.

Die Weichen waren gestellt: Der Profibereich stimmte an der Oberfläche zwar noch für den Ex-Schalker Peters, doch der häufig beschworene Neuanfang im DFB soll mit Unterstützung der DFL - anders geht es auch nicht - in einer neuen Konstellation gelingen: Neuendorf, DFL-Chefin Donata Hopfen und Hans-Joachim Watzke als Ligavertreter unter den 1. Vizepräsidenten des DFB geben jetzt die Richtung vor in der Führung des deutschen Fußballs insgesamt. Mit Hopfen und Neuendorf sind das in den Augen der breiten Öffentlichkeit zwei neue Köpfe, mit Watzke ein prominentes Gesicht des Profibetriebs, aus dem eine glaubwürdige Verbindung zur vielzitierten Basis spricht.

Große Herausforderungen für Neuendorf

Auf Neuendorf kommt eine gewaltige Aufgabe zu: Das Image des Verbandes hat schweren Schaden genommen, das Vertrauen in dessen Führungskräfte hat gelitten, der Respekt von Gesprächspartnern in Politik und Wirtschaft nahm erkennbar ab. Gleichzeitig steht der DFB vor vielfältigen Herausforderungen abseits seines sportlichen Kerngeschäfts mit den Nationalmannschaften, dem DFB-Pokal, der Frauen-Bundesliga und der 3. Liga. Die Folgen der Corona-Pandemie, der drohende Verlust von Nachwuchs im Sport und ihm Ehrenamt, der gesellschaftliche Wandel zu mehr Diversität und Nachhaltigkeit - das sind die großen Themen für die kleinen Vereine, für die ein DFB-Präsidium nicht zuletzt da sein muss. Heute mehr denn je.

Neuendorf sagt, der DFB müsse wieder "ein Kümmerer" sein. Das klingt gut. Die Hypothek der jüngeren Vergangenheit wiegt dabei schwer auf allen guten Vorsätzen. Weder die hauptamtlichen Mitarbeiter in der Zentrale (und in Zukunft der Akademie) noch die Frauen und Männer in den Klubs von der Kreisliga bis zur Regionalliga haben die unwürdigen Grabenkämpfe der Großkopferten verdient. Für die erstaunliche Reihe gescheiterter Ex-Präsidenten wie Theo Zwanziger oder Reinhard Grindel gilt ebenso wie für den schwer abgestraften Rainer Koch und dessen Gegner: Alle Beweise auf den Tisch, um zweifelhafte finanzielle Vorgänge endlich aufzuklären, gerade auch die Fragen rund um die WM 2006! Oder endlich Ruhe geben auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten!

Es ist nicht zum ersten Mal fünf vor zwölf für den DFB. Neuendorf hat in seiner sachlichen Bewerbungsphase erkennen lassen, dass er weiß, was die Uhr geschlagen hat. Seine Drohung am Ende seiner Rede auf dem Bundestag lautete: Wer den Weg des kulturellen Wandels und der Erneuerung nicht mitgeht, wird ihn zum entschiedenen Gegner haben. Herr Präsident, wir nehmen Sie beim Wort!