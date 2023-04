Neu-Trainer Francic: "Die Lage spitzt sich nun zu"

Der TSV Aubstadt hat seinen Sieglos-Fluch überwunden. Beim FV Illertissen gelang den Unterfranken unter Neu-Trainer Josef Francic der erste Sieg in der Regionalliga Bayern seit November.

Vor einer Woche ist Josef Francic, nach zweieinhalb Jahren in anderen Aufgabenfeldern beim TSV, als Trainer an die Seitenlinie zurückgekehrt und löste Victor Kleinhenz ab. Es habe alles gepasst bis auf die Resultate, begründete der Verein den Entschluss. In der Tat: Nach fünf Pleiten in Folge waren die Aubstädter auf Platz 13 abgerutscht.

Mit dem Trainerwechsel und der Rückkehr zu bewährtem Personal zeigte die Mannschaft ihre Qualitäten - und auch das Spielglück ist zurück. Nach dem 2:2 im Nachholspiel gegen Ligaprimus Unterhaching am vergangenen Mittwoch holte Aubstadt am Samstag mit dem 3:1 beim FV Illertissen den ersten Sieg seit dem 12. November gegen Pipinsried (1:0). Damit konnten die Grabfelder den Vorsprung auf Abstiegsplatz 17 auf sieben Punkte vergrößern und den Negativtrend endgültig stoppen.

In Euphorie verfiel Francic auf der Heimfahrt aus Illertissen aber nicht - im Gegenteil. Sein Blick ging sofort in Richtung der direkten Konkurrenten. "Sie haben alle gepunktet, die Lage spitzt sich nun zu", betont der 55-Jährige und fügt an: "Mal schauen, wer am Ende die besseren Nerven hat. So wie heute, sollen die Jungs weiterspielen."