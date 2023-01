Neu-TeBe-Coach Brauer: "Es ist eine Herkulesaufgabe"

Mit einer Ansprache von rund 15 Minuten an die Mannschaft sowie einer ersten Trainingseinheit im Anschluss startete Christopher Brauer kürzlich als neuer Coach von Tennis Borussia Berlin, dem Tabellenvorletzten in der Regionalliga Nordost.

Darf man zu der neuen Aufgabe gratulieren, Herr Brauer?

Ja. Wenn man weiß, wo ich herkomme, ist das eine große Sache. Ich bin jetzt im zehnten Jahr als Trainer dabei und habe mich in die vierthöchste deutsche Spielklasse hochgearbeitet. Da bin ich schon stolz drauf. Mich ehrt diese Aufgabe.

Wie ist es zu Ihrem Engagement gekommen?

Wir haben vor Weihnachten 2022 die ersten lockeren Gespräche geführt, ehe es dann intensiver wurde. Ich muss aber ehrlich gestehen, dass es für mich keine einfache Entscheidung war. Ich habe gerne unter Coach Benjamin Duda als Co beim Berliner AK gearbeitet. Ich konnte da viel mitnehmen.

Welche Rolle hat bei Ihrem Wechsel Benjamin Borth gespielt, der seit November Sportlicher Leiter bei TeBe ist und vorher auch beim Berliner AK tätig war?

Wir kennen uns, und in den vergangenen vier, fünf Jahren gab es beim BAK immer wieder Schnittmengen zwischen unseren Funktionen. Wir haben uns gegenseitig ausgetauscht, und es gab immer wieder Feedback. Das Vertrauensverhältnis ist gegeben.

Sie waren lange Zeit im Nachwuchs als Coach tätig, zuletzt erstmalig ein halbes Jahr als Co-Trainer bei den Herren. Sind Sie nun bereit für die Hauptverantwortung?

Grundsätzlich wird auch hier nur Fußball gespielt. Wie im Nachwuchs geht es um eine Sache: den Spielern zeigen, wie man besser werden kann. Das gilt bei einer U-15-Mannschaft oder bei den Herren. Sicherlich ist die Kommunikation oder der Umgang etwas anderes. Deshalb hat mir das letzte halbe Jahr gut getan. Da konnte ich mich weiterentwickeln und meine Erfahrungen machen.

Mit Blick auf den baldigen Start in die zweite Saisonhälfte: Das erste Pflichtspiel für Sie als TeBe-Trainer ist am 20. Januar gegen ihren Ex-Verein.

Das ist sicherlich eine besondere Konstellation für mich. Das kann ich nicht leugnen. Ich habe die vergangenen sechs Monate intensiv mit den Leuten zusammengearbeitet, die nun auf der anderen Seite sitzen werden. Das Match an sich sehe ich für meine Mannschaft als eine Art Zwischenschritt, da wir dann noch in der Findungsphase sein werden. Wir haben in dem Spiel gegen ein absolutes Topteam der Liga nichts zu verlieren. Für uns im Team ist es jetzt gemeinsam ein Neustart. Wir wollen den Ballast aus der ersten Saisonhälfte ablegen. Es gilt Konstanz in die Leistung zu bringen und Widerstandsfähigkeit zu zeigen.

54 Gegentore in 16 Partien bedeuten die schlechteste Defensive der Liga. Dazu kommen nur 13 eigene Treffer. Der zweitschwächste Wert in der Staffel. Wird es Veränderungen am Kader geben?

Das ist in der Winterpause immer schwieriger. Da müssen nur die Vereine aktiv werden, die vorher nicht gut waren. Finanziell sind wir nicht auf Rosen gebettet, müssen schauen, was der Haushalt hergibt. Wir werden sicherlich keine großen Sprünge machen können. Wir haben einen jungen Kader und wollen punktuell schauen, was der Markt so hergibt. Da wir aber zweigleisig für die Zukunft planen, wollen wir auch über den Sommer hinaus eine schlagkräftige Mannschaft aufbieten können.

Egal wie die aktuelle Saison im Mai dann endet: Bleiben Sie über die Spielzeit 2022/23 hinaus im Amt bei TeBe?

Mir war es wichtig, einen Vertrag bis Sommer 2024 zu unterschreiben. Das ist nicht nur ein Feuerwehreinsatz von mir, um die Klasse zu halten. Das war mir auch für die Außenwirkung wichtig. Bei der Ausgangssituation ist keiner naiv. Wir wissen, dass es eine Herkulesaufgabe werden wird. Wir verschließen uns nicht vor dem Szenario Abstieg. Deshalb planen wir zweigleisig, damit wir im Sommer ein starkes Fundament haben, egal für welche Liga.