Neu in Lotte: Ufuk bleibt Regionalliga-Spieler

Fatih Ufuk hat nach dem Abstieg mit dem SV Lippstadt 08 einen neuen Verein gefunden. Das Rennen macht Aufsteiger Sportfreunde Lotte. Der 26-jährige Mittelfeldspieler stand die vergangenen beiden Jahre in seiner Geburtsstadt bei 67 Regionalliga-Partien auf dem Rasen. Ufuk kann nicht nur als Sechser eingesetzt werden, sondern auch als Rechtsverteidiger. "Fatih galt in Lippstadt als klarer Führungsspieler und kann uns jetzt mit seiner Erfahrung helfen", betont SFL-Trainer Fabian Lübbers in einer Meldung.