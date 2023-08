Neu gegen Alt: Drei heiße Startelf-Duelle vor dem Supercup

Etliche Plätze in Leipzigs Startelf vor dem Pflichtspieldebüt sind fest vergeben, auf anderen Positionen herrscht dagegen ein heißer Konkurrenzkampf - in dem sich auch ein Wettstreit der Generationen widerspiegelt.

Bei der 3:0-Generalprobe gegen den spanischen Erstliga-Aufsteiger UD Las Palmas berief Leipzigs Trainer Marco Rose nur einen von seinen aktuell acht Neuzugängen in die Anfangsformation: Königstransfer Lois Openda übernahm den angestammten Platz seines Vorgängers Christopher Nkunku und nährte mit seinen zwei Toren die Hoffnung, die Lücke schnell schließen zu können.

Der für die Sockelablöse von 38 Millionen Euro aus Lens verpflichtete Belgier ist auch im Duell um den DFL-Supercup am Samstag beim FC Bayern München gesetzt. Zudem sind sieben weitere Startelf-Plätze in festen Händen. Janis Blaswich ist im Tor weiterhin gesetzt, da Peter Gulacsi nach seinem Kreuzbandriss noch Trainingsrückstand hat. Auch die Abwehr stellt sich mit Benjamin Henrichs und David Raum auf den Außen sowie Mohamed Simakan und Kapitän Willi Orban mangels Alternativen von selbst auf. Lukas Klostermann ist wieder im Teamtraining, könnte möglicherweise im Kader stehen. Der erst 18-jährige und von Paris St. Germain geholte El Chadaille Bitshiabu erlitt zu Wochenbeginn im Training einen Innenbandriss im rechten Knie und fällt mehrere Monate aus.

Im Mittelfeld führt kein Weg an Xaver Schlager und Dani Olmo vorbei. Doch um die beiden weiteren Plätze gibt es einen dichten Konkurrenzkampf. Den zweiten Platz auf der Platz auf der Doppelsechs hatte ursprünglich Amadou Haidara nach einer starken Vorbereitung inne, ehe ihn gegen Las Palmas eine Wadenverletzung für die nächsten Wochen ausbremste. Nun kämpfen Kevin Kampl (32) und Salzburg-Zugang Nicolas Seiwald (22) um den Platz.

Kampl dürfte den Vorzug vor Seiwald erhalten - Simons bringt viel Schwung ins Spiel

Kampl hat die komplette Vorbereitung ohne einen einzigen Ausfalltag beschwerdefrei durchgezogen, auch das in der Vergangenheit immer mal wieder gereizte Sprunggelenk machte keine Probleme. Während der Routinier spritzig und spielfreudig wirkt, ist der Neuzugang noch mitten in der Eingliederung. Der Österreicher zeigt Woche für Woche Fortschritte, weiß aber selbst, dass er noch ein bisschen hintendran ist. Daher darf Kampl am Samstag aller Voraussicht nach beginnen.

Auch im offensiven Mittelfeld herrscht ein Kampf der Generationen. Emil Forsberg (31) durfte gegen Las Palmas beginnen, die Leihgaben Xavi Simons und Fabio Carvalho (beide 20) wurden jeweils zur Pause eingewechselt. Gut möglich, dass Marco Rose auch in der Allianz-Arena zunächst auf die Erfahrung des Schweden setzt. Allerdings brachte der mit vielen Vorschusslorbeeren bedachte und von Paris Saint-Germain verliehene Simons viel Schwung ins Spiel. Auch der aus Liverpool geholte Carvalho hat dank Jürgen Klopp den auch von Leipzig priorisierten Pressing-Fußball beherzigt.

Im Angriff spricht das Momentum für Youngster Sesko

Im Angriff hat Timo Werner das Vertrauen des Trainers mit einer Vorbereitung ohne Torerfolg arg strapaziert. Auch gegen Las Palmas ließ er als Sturmpartner von Openda gute Chancen ungenutzt, lief zudem einige Male ins Abseits. Der in der zweiten Hälfte eingewechselte Salzburg-Zugang Benjamin Sesko bestätigte den bislang guten Eindruck mit einem sehenswerten Kopfballtreffer zum 3:0-Endstand. Beim 4:0 gegen den belgischen Erstligisten Sint-Truidense traf er sogar zweifach, ebenso beim 7:0 gegen den Oberligisten Grimma. Das Momentum spricht daher für den erst 20-jährigen Slowenen.