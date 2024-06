Neu beim SVS: Auch Lewald verlässt Dynamo Dresden

Der Personalumbruch bei Dynamo Dresden geht weiter. Mit Jakob Lewald hat ein weiterer Leistungsträger die Sachsen verlassen. Er ist der sechste Neuzugang beim Ligarivalen Sandhausen.

"Mit Jakob bekommen wir einen gestandenen Drittliga-Spieler, der für Dresden in der letzten Saison fast alle Spiele machen konnte", erklärte SVS-Sportdirektor Matthias Imhof am Mittwoch. Lewald (25) gehe voran, "verfügt über fußballerische Qualitäten und hat die nötige Robustheit im Kopfballspiel. Das wird unsere Abwehr stabilisieren. Jakob hat sich, trotz einiger Anfragen aus der 2. und 3. Liga für den SVS entschieden - darüber sind wir sehr froh", so Imhof weiter.

Ristic: "Einer der komplettesten Innenverteidiger"

"Jakob ist in meinen Augen einer der komplettesten Innenverteidiger der Liga und im besten Fußballer-Alter. Deshalb freue ich mich riesig, dass er sich uns anschließt", wird der neue Sandhäuser Cheftrainer Sreto Ristic unterdessen zitiert.

"Mir gefiel schnell die Idee, die der Verein für seine Zukunft, aber auch speziell für mich hat. Nach dem Austausch mit meinen engsten Vertrauten fiel die Wahl auf Sandhausen", verriet der Spieler nach der Vertragsunterschrift.

Lewald ist nach Emmanuel Iwe, Jeremias Lorch, Dominic Baumann, Lucas Wolf und Niklas Lang der sechste Neuzugang für die Saison 2024/25 beim ehemaligen Zweitligisten.

Vor dem 100. Drittliga-Spiel

Lewald war vor zwei Jahren von Viktoria Berlin zur SGD gekommen und bestritt insgesamt bislang 99 Drittliga-Spiele in seiner Laufbahn - 37 davon in der vergangenen Spielzeit für Dynamo (drei Assists, kicker-Notenschnitt 3,14). In Sandhausen trifft er auf Routinier Tim Knipping (31), mit dem er in der Saison 2022/23 noch gemeinsam in Dresden verteidigte.

Dynamo hat nach dem verpassten Aufstieg in die 2. Bundesliga schon etliche Personalveränderungen vorgenommen. Mit Jan-Hendrik Marx (Eintracht Braunschweig) kam am Dienstag der vierte Neuzugang nach Dresden. Dem stehen bereits mehr als ein Dutzend Abgänge gegenüber, unter anderem der von Keeper Stefan Drljaca (VfB Stuttgart), Verteidiger Tobias Kraulich (Rot-Weiss Essen) oder Mittelfeld-Abräumer Paul Will (SV Darmstadt 98).