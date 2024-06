Netzwerk ausgebaut: FC Aarau wird Partnerklub von Schalke 04

Erst VVV Venlo, nun der FC Aarau: Der FC Schalke 04 weitet sein angestrebtes Partnernetzwerk weiter aus.

Erst Anfang Juni hatten die Königsblauen die Kooperation mit dem niederländischen Zweitligisten VVV Venlo festgezurrt und in diesem Zuge verkündet, weitere Klubs in ihr Partnernetzwerk aufzunehmen, um den Übergang von Nachwuchsspielerin in den Profikader zu erleichtern. Am Freitag folgte mit dem FC Aarau die zweite Partnerschaft.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem FC Aarau einen weiteren Verein als strategischen Partner gewinnen konnten", sagt Ben Manga, Direktor Kaderplanung bei S04, über die Zusammenarbeit mit dem Schweizer Zweitligisten. "Im Austausch mit den Verantwortlichen haben wir viele Gemeinsamkeiten festgestellt und die Vorteile für alle Seiten herausgearbeitet."

Aarau erhält besonderen Einblick

Schalke möchte durch die Zusammenarbeit mit internationalen Partnerklubs "die Ausbildung der Talente ganzheitlich betrachten und neue Möglichkeiten auf dem Weg in die Lizenzmannschaft schaffen". Aarau könne hingegen von der "exzellenten Ausbildung in der Knappenschmiede" profitieren und soll durch einen inhaltlichen Austausch Einblick in die Bereiche Scouting, Business Intelligence und Data erhalten.

"Wir haben in den gemeinsamen Gesprächen festgestellt, dass wir durch eine Partnerschaft gemeinsam in vielerlei Hinsicht profitieren können", begrüßt Markus Mahler, Verwaltungspräsident des FC Aarau, die Kooperation. "Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und danken den Verantwortlichen des FC Schalke 04 für das Vertrauen."

Gemeinsame 100-Jahr-Feier

Als erste Maßnahme der Zusammenarbeit vereinbarten beide Klubs ein Testspiel, das am 12. Oktober zum 100-jährigen Bestehen des Aarauer Stadions ausgetragen werden wird.