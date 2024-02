Netz zurück, Plea noch keine Option

In der Abwehr hat Trainer Gerardo Seoane vor dem Auswärtsspiel von Borussia Mönchengladbach bei Mainz 05 plötzlich eine Vielzahl an personellen Optionen. Auf die Rückkehr des besten Scorers müssen die Fohlen allerdings noch warten.

Es war voll auf dem Gladbacher Trainingsplatz. Ohne neue Verletzten nach dem 5:2-Heimsieg gegen den VfL Bochum konnte am Dienstag die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel in Mainz starten. Stattdessen durfte Seoane mit Luca Netz sogar einen Rückkehrer begrüßen. Der Linksverteidiger hatte das Bochum-Spiel wegen eines Magen-Darm-Infekts verpasst, für Mainz steht Netz wieder zur Verfügung.

Gegen Bochum hatte Joe Scally den ehemaligen Herthaner in der Viererkette vertreten und sich mit einem ordentlichen Auftritt für weitere Einsätze auf der linken Seite empfohlen. Netz wird sich im Training zeigen und unter Beweis stellen müssen, dass er körperlich wieder voll auf der Höhe ist. Wer auf der linken Seite verteidigt, ist aber nur eine von mehreren personellen Fragen, die Seoane in den kommenden Tagen für sich beantworten muss. Auch im Abwehrzentrum herrscht Konkurrenzkampf. Ko Itakura und Nico Elvedi sind nach der Gelbsperre wieder einsatzbereit, während Maximilian Wöber und Marvin Friedrich mit ihren Leistungen gegen Bochum keinen Anlass boten, an der Formation etwas zu ändern. Eine knifflige Aufgabe für Seoane.

Für Alassane Plea indes kommt das Mainz-Spiel noch zu früh. Die Knochenprellung am Fuß lässt weiterhin kein Mannschaftstraining zu. Mit einem Spezialschuh wurde der angeschlagene Fuß zuletzt geschont, wann Borussias bester Scorer (sieben Treffer, fünf Assists) wieder auf Torejagd gehen kann, muss abgewartet werden. Vielleicht reicht es für das Derby gegen den 1. FC Köln am 9. März (25. Spieltag).

Bei Mittelstürmer Tomas Cvancara dürfte es nach dem Bänderriss im Sprunggelenk noch länger dauern, bis er wieder auf dem Platz steht. Immerhin konnte der Tscheche inzwischen die Arbeit mit dem Ball aufnehmen. Jonas Omlin ist in seinem Aufbau nach der Schulteroperation schon weiter, aber auch der Torhüter muss sich noch etwas gedulden, bis er wieder bei 100 Prozent angelangt ist.