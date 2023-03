Netz startet in Rumänien - mindestens zwei weitere Änderungen

Nachdem die U-21-Spieler am Samstag sahen, wie kurz der Weg in die Nationalelf sein kann, steht am Dienstag der letzte Test vor der EM an. Trainer Antonio Di Salvo verriet einiges zu seiner Startelf.

Am Samstagabend in Mainz wurde der potenziell kurze Weg zwischen der U-21- und der A-Nationalmannschaft besonders deutlich. Team und Staff der ältesten Junioren-Auswahl saßen beim Länderspiel gegen Peru im unteren Tribünenbereich - wenige Meter entfernt machten sich die bisherigen und auch für die EM eingeplanten U-21-Akteure Kevin Schade, Felix Nmecha, Josha Vagnoman und Malick Thiaw warm.

"Es war schön, die A-Mannschaft mal live zu sehen. Das erleben wir nicht häufig, weil wir in der Regel parallel spielen", erzählte Di Salvo. Für den Trainer und den übrigen U-21-Tross hatte der Abend dann noch einen besonderen Höhepunkt parat: "Wenn dann Kevin Schade reinkommt und man schaut in die Gesichter der Mitspieler und Kollegen, erfüllt das einen schon mit Stolz."

Ohne Schade und Co. sowie die angeschlagen zu Hause gebliebenen Tom Krauß, Kilian Fischer und Simon Asta flogen die DFB-Junioren am Sonntag nach Rumänien, um am Dienstagabend (18 Uhr, LIVE! bei kicker) das abschließende Testspiel vor der im Juni beginnenden EM zu absolvieren.

Zufrieden mit der Torschussstatistik

Beim 2:2 gegen Japan am Freitag hat Di Salvo gefallen, dass sein Team die zuvor besprochene "Bereitschaft, das Tor zu verteidigen, zu laufen und in die Zweikämpfe zu kommen", in erfreulichem Maße gezeigt habe. Zudem funktionierten einige zuvor trainierten Abläufe, auch mit der gewonnenen Torschussstatistik - 16 und davon zehn aufs Tor für das deutsche Team, 8/5 bei Japan - könne man zufrieden sein. Nun gelte es, die Chancenverwertung zu verbessern und die kurzen Phasen des Kontrollverlustes abzustellen. Beim 1:1 der Japaner verteidigte Di Salvos Team beispielsweise viel zu nachlässig bei einem Eckball.

Der Großteil der Startelf vom Freitag wird in Rumänien die Chance bekommen, sich in den gewünschten Bereichen zu steigern. Durch die Ausfälle von Fischer und Krauß muss Di Salvo aber seine Formation mindestens auf zwei Positionen ändern. Um Krauß' Posten auf der Acht duellieren sich Angelo Stiller und Patrick Osterhage.

Vier Kandidaten für rechts hinten - Absprache für links hinten

Da auch Asta fehlt, der für Fischer gegen Japan reinkam, nannte der 43-Jährige für hinten rechts gleich vier Kandidaten: Innenverteidiger Henning Matriciani, Sechser Eric Martel, Offensivmann Ansgar Knauff, der bei der Eintracht dort schon einmal aushalf sowie Linksverteidiger Noah Katterbach. Der ist verfügbar, weil "Lucas Netz hinten links beginnen wird", wie Di Salvo erklärte. Das habe er bereits vor beiden Partien mit Katterbach und Netz, "die sich schon länger auf Augenhöhe bewegen", besprochen.

Der DFB-Coach machte zudem klar, dass Jordan Beyer, der in der U 21 schon hinten rechts gespielt hatte, erneut an der Seite von Yann Aurel Bisseck in der Innenverteidigung auflaufen wird. "Allzu viel möchte ich nicht ändern, weil ich im letzten Test eine gewisse Stabilität für wichtig erachte", bekräftigte Di Salvo, verriet aber auch, dass er im Spielverlauf möglichst alle Feldspieler einsetzen möchte. Matriciani und Kenneth Schmidt dürfen sich also große Debüthoffnungen machen.

Teileinsatz im Tor ist möglich

Ob es auch auf der Torhüterposition zu einem Wechsel kommt, ließ Di Salvo noch offen: "Noah Atubolu wird definitiv beginnen, ob es zu einem Teileinsatz kommt, klären wir morgen." Mit den Alternativen Nico Mantl, dem diesmal angeschlagen abgereisten Christian Früchtl und dem dafür nachnominierten Jonas Urbig zeigt sich der Coach aber zufrieden: "Es tut uns gut, dass wir ein Repertoire an Torhütern haben, auf die wir uns verlassen können."