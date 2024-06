Nesta folgt Gallianis Ruf erneut: AC Monza präsentiert neuen Trainer

Nach dem Abgang von Raffaele Palladino hat die AC Monza den Trainerposten neu besetzt. Ausgerechnet ein alter Weggefährte lockt Italiens Weltmeister und Serie-A-Ikone Alessandro Nesta zu den Biancorossa.

Aus der Serie B in die Serie A: Alessandro Nesta ist neuer Chefcoach in Monza. IMAGO/ABACAPRESS

Im Zuge einer Trainer-Rochade in der Serie A hatte die AC Monza vor rund einer Woche den Abgang von Cheftrainer Raffaele Palladino verkündet. In Alessandro Nesta stellten die Biancorossi nun einen ehemaligen Weltklasse-Verteidiger als Palladinos Nachfolger vor, der als Trainer bislang noch nicht an Erfolge vergangener Spieler-Tage anknüpfen konnte.

Zweite Trainerstation in der Serie A

Nach dem Ende seiner Spielerlaufbahn im Jahr 2014 war für den Weltmeister von 2006 bereits klar, dass er dem Profifußball weiterhin treu bleiben möchte. Nach seinem Debüt beim Miami FC und weiteren Stationen beim italienischen Drittligisten AC Perugia, dem Serie-A-Klub Frosinone Calcio und zuletzt dem Zweitligisten AC Reggiana, kehrt der 48-Jährige nun als Trainer in die Serie A zurück.

In Monza unterschreibt Nesta einen Einjahresvertrag, der sich automatisch um eine weitere Saison verlängert, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Generell dürfte die Stimmung bei den Vertragsverhandlungen indes vertraut gewesen sein, war es doch ausgerechnet einer der wohl wichtigsten Menschen in der Karriere des 78-maligen italienischen Nationalspielers, der ihn in die drittgrößte Stadt der Lombardei lotste.

Galliani und Nesta: "Manche Liebesbeziehungen enden nie ganz"

Adriano Galliani (re.), damals noch in Diensten der AC Mailand, präsentiert im August 2002 Neuzugang Alessandro Nesta. IMAGO / Buzzi

Dieses Kunststück war Adriano Galliani, dem heutigen Geschäftsführer der AC Monza, im August 2002 bereits schon einmal gelungen, als er den umworbenen Defensivmann von Lazio Rom - damals noch in verantwortlicher Rolle bei Milan - von einem Wechsel zu den Rossoneri überzeugt hatte.

"Natürlich, manche Liebesbeziehungen enden nie ganz", kommentierte der Funktionär erst kürzlich die Spekulationen um eine Wiedervereinigung mit Nesta.

Zehn Jahre lang dauerte die gemeinsame Zeit von Galliani und Nesta in Mailand an, ehe sich der Innenverteidiger dazu entschloss, ein neues Abenteuer im US-amerikanischen Montreal anzugehen. Zuvor hatte der mittlerweile 48-Jährige je zweimal die Champions League, Serie A, den UEFA-Supercup, den italienischen Superpokal und je einmal den italienischen Pokal sowie die Klub-WM mit den Mailändern gewonnen.

Allzu viele Titel werden es in Monza, das seit 2022 in der Serie A unterwegs ist, wohl nicht werden. Dennoch macht Tabellenplatz 12 aus der Vorsaison Hoffnung auf den erneuten Klassenerhalt, den Titelsammler Nesta wohl durchaus als weiteren Erfolg werten würde.