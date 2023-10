"Nervöser als gedacht": Hummels' "besondere" Rückkehr nach 837 Tagen

Das Länderspiel am Samstag bei den USA war auch die Rückkehr von Mats Hummels ins Nationalteam. Der Defensivmann freute sich sehr - und war sogar von sich selbst etwas überrascht.

Am 29. Juni 2021 stand Mats Hummels beim bitteren EM-Aus im Achtelfinale gegen England (0:2) letztmals für Deutschland auf dem Rasen. Am Samstag, 837 Tage später, lief der Defensivmann von Borussia Dortmund wieder mit dem Adler auf der Brust auf. "Ein absolut besonderer Moment. Etwas überraschend mit mehr Nervosität, als ich gedacht hätte", gab der 34-Jährige am RTL-Mikrofon zu.

Das 3:1 gegen die USA, bei dem Hummels bis zur 62. Minute auf dem Platz stand und dann von BVB-Kollege Niklas Süle ersetzt wurde, hat der Defensivmann in vollen Zügen genossen. "Es hat viel Spaß gemacht, vor dem Spiel, dann die Hymne, dann im Spiel. Das hat mich sehr erfüllt", so der Weltmeister von 2014.

Insgesamt war es ein gelungenes Debüt des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann, wobei die zweite Hälfte deutlich besser als die erste war. "In der ersten Hälfte hatten die USA ein bisschen größere Räume beim Zulaufen auf die Kette und auch hinter der Kette, das sollte nicht so sein. Das haben wir dann angepasst. Der Schlüssel ist unser Ballbesitz, da hatten wir in der ersten Hälfte noch ein paar fahrlässige Ballverluste, nach der Pause waren wir wesentlich ballsicherer", analysierte Hummels.

Gündogan bekommt ein Sonderlob von Nagelsmann

In Sachen Ballsicherheit ist unter anderem der Name Ilkay Gündogan zu nennen. Der Kapitän war sehr präsent, erzielte das zwischenzeitliche 1:1 und bekam nach der Partie ein Sonderlob vom Coach. "Er hat ein überragendes Spiel gemacht", sagte Nagelsmann über seinen verlängerten Arm auf dem Feld.

Zufrieden ist auch der Kapitän mit seinem Coach, der in der kurzen Zeit durchaus schon etwas bewirkt hat. "Er fordert eine gewisse Art und Weise, wie wir Fußball spielen sollen. Wir versuchen das umzusetzen. Das hat in einigen Szenen geklappt, in einigen weniger. Aber es braucht natürlich ein paar Spiele", bittet Gündogan um Geduld, hob aber hervor: "Heute haben wir mit dem Ergebnis und einer guten Leistung schon mal einen guten Start hingelegt. Ich hoffe, dass es jetzt Spiel für Spiel besser wird."

Weiter geht es dann am Mittwoch (2 Uhr, MEZ) mit dem Testspiel gegen Mexiko.