Nervenstarke Debinha: Brasilien gewinnt erneut Copa America

In Südamerika führte bei der Vergabe des Titels erneut kein Weg an den Brasilianerinnen vorbei. Auch ohne Superstar Marta reichte es bei der neunten Auflage zum achten Triumph bei der Copa America.

Schon vor dem Anpfiff war klar, dass sowohl Brasilien als auch Gegner und Gastgeber Kolumbien das Ticket für die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland in der Tasche haben, beide konnten sich auf das Finale konzentrieren. Und da hatte am Ende Brasilien auch ohne die verletzte Marta (Knie-OP) die Nase knapp mit 1:0 vorne.

Im Stadion Alfonso Lopez in Bucaramanga in Kolumbien reichte ein Elfmetertor zum Sieg. Debinha wurde im Strafraum gefoult, die Angreifern trat dann selbst an und verwandelte in der 39. Minute zum Tor des Tages. Es war der sechste Sieg im sechsten Spiel - und das alles ohne Gegentor.

"Brasilien hat 1:0 gewonnen, aber Kolumbien hat die Seele auf dem Platz gelassen", schrieb die kolumbianische Zeitung "El Tiempo". Für Brasilien war es der achte Titel. Nur 2006 hieß der Sieger nicht Brasilien, da sicherte sich Argentinien Platz 1.

Rang drei und WM-Ticket für Argentinien

Argentinien musste sich 2022 mit Rang drei begnügen. Die Argentinierinnen setzten sich schon am Freitag in Armenia gegen Paraguay mit 3:1 durch und haben sich damit neben Brasilien und Kolumbien für die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland qualifiziert.

Preisgeld wie bei den Herren

Zum ersten Mal sollte bei der Copa America der Frauen einer Mitteilung der südamerikanische Konföderation CONMEBOL zufolge zudem ein Preisgeld vergeben werden, wie es bei Wettbewerben im Herren-Fußball üblich ist. Immer wieder haben Nationalmannschaften im Laufe des Turniers für eine Gleichbehandlung demonstriert.